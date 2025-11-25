Explozie într-un bloc de lângă Capitală: intervenție de amploare după deflagrația unei butelii

UPDATE 19:45

– 1 pacient fără arsuri, stop cardio respirator resuscitat, transportat la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca (se află în evaluare de specialitate la spital);

– 1 pacient (57 ani) cu arsuri 50-55%, transportat la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București (se află în evaluare de specialitate la spital și echilibrare hemodinamică);

– 1 pacient minor (14 ani) cu traumatism cranio cerebral, transportat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu (se află în evaluare de specialitate la spital și echilibrare hemodinamică);

– 1 pacient (58 ani), traumatism membru inferior drept (refuză transportul la spital);

– 1 pacient (51 ani), arsură minoră membru superior (refuză transportul la spital);

UPDATE 19:40

A mai fost identificat un pacient în vârstă de 51 de ani cu arsuri minore la nivelul membrului superior care refuză transferul la spital și 2 persoane implicate dar care nu necesită transfer la spital.

UPDATE 19:30

În urma exploziei au fost desprinse și prezintă pericol de prăbușire următoarele: pereți exteriori și interiori, elemente de tâmplărie (ferestre și uși).

Până în acest moment sunt 6 persoane implicate:

1 persoană cu arsuri transportată la spital;

1 persoană în stop cardio-respirator resuscitată;

1 pacient cu traumatism cranio-cerebral;

1 pacient cu arsuri minore.

Alte 2 persoane au fost evacuate fără acuze medicale.

La data de 25 noiembrie a.c., în jurul orei 15:47, polițiști din cadrul Poliției Orașului Buftea au fost sesizați cu privire la producerea unei explozii, într-un apartament din orașul Buftea.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje de poliție, pompieri și echipaje medicale.

Până la acest moment au avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate 4 persoane care au suferit vătămări corporale, în urma exploziei.

La acest moment nu a fost stabilită cauza exploziei, urmând a fi stabilită în urma cercetărilor.

Polițiști, împreună cu pompierii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii incidentului.

UPDATE 18:40

Până în acest moment au fost identificate 4 victime, una fiind în stop cardio-respirator, iar celelalte 3 sunt conștiente.

UPDATE

Imobilul prezintă risc de prăbușire la nivelul apartamentului în care s-a produs explozia.

Au fost constituite echipe de căutare-salvare în vederea identificării și evacuării persoanelor posibil surprinse. Până în acest moment două persoane evaluate de către echipajele medicale.

Se evacuează persoanele pe o rază de 50m.

Știrea inițială

Deflagrația s-a produs pe Aleea Tineretului, într-un bloc cu regim de înălțime P+1. Explozia a avut loc într-un apartament situat la parter, iar martorii au alertat imediat autoritățile, semnalând zgomotul puternic și impactul asupra locuinței.

Potrivit ISU, incidentul nu a fost urmat de incendiu, însă amploarea exploziei impune verificări amănunțite.

Dispozitiv major de intervenție trimis la fața locului

Pentru gestionarea situației, pompierii au mobilizat cinci autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, precum și Detașamentul Special de Salvatori. Alături de acestea, la fața locului au fost trimise cinci ambulanțe SMURD, autospeciala pentru transport victime multiple și șase echipaje SABIF.

Echipajele lucrează coordonat pentru evaluarea situației, verificarea eventualelor victime și analiza posibilelor pagube structurale.

Evaluări medicale și verificări structurale în desfășurare

Intervenția este în desfășurare. Pompierii și echipajele medicale verifică persoanele din imobil și din zona adiacentă pentru a stabili dacă există răniți în urma deflagrației. Specialiștii urmează să determine dacă explozia a afectat sau nu structura clădirii.