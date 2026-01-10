Anunț de la meteorologi: Ger în toată țara de sâmbătă până marți. Minime de până la -15 grade

ANM a emis sâmbătă o informare meteorologică valabilă până marți, la ora 10.00.

Conform acesteia, sâmbătă vremea va fi deosebit de rece în jumătatea de nord a țării, unde vor fi temperaturi maxime preponderent negative cuprinse între -9 și 0 grade, iar în nordul Moldovei gerul va persista și vor fi valori termice în jurul a -10 grade.

Începând de sâmbătă noapte și până marți vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, local geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, precum și la munte și pe arii restrânse în rest. Vor fi temperaturi maxime în general între -11 și 0 grade, cu ger persistent și ziua, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 și -6 grade.

Sâmbătă și duminică, temporar vor fi precipitații pe arii relativ extinse în sud și sud-est și local în rest. Mai ales în noaptea de sâmbătă spre duminică vor fi ninsori și se va depune strat de zăpadă în general de 5-15 cm în extremitatea de sud și sud-est a țării.

Sâmbătă, vântul va avea intensificări temporare în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei, iar duminică în special în sud-vest și la munte. Vor fi viteze în general de 40-50 km/h în zonele joase și de 60-70 km/h la altitudini mari, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută.

Meteorologii anunță că până pe 15 ianuarie vremea va continua să fie deosebit de rece în nordul, centrul și estul teritoriului, geroasă în timpul nopților și dimineților.

Avertizări Cod galben

O avertizare Cod galben este în vigoare sâmbătă până la ora 20.00. Conform acesteia, în nordul Moldovei va fi ger și se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, fiind situate în jurul valorii de -10 grade.

O altă avertizare Cod galben intră în vigoare sâmbătă la ora 20.00 și este valabilă până duminică la ora 12.00. În județele Constanța și Tulcea, jumătatea estică a județului Ialomița și în sudul județelor Călărași, Giurgiu, Teleorman și Olt vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă de 10-15 cm. În Dobrogea și în sud-estul Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-60 km/h, iar pe litoral rafalele vor atinge 70 km/h, temporar va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 m.

Tot de sâmbătă de la ora 20.00 până luni la ora 10.00 va fi în vigoare o altă avertizare Cod galben. În acest interval, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte vremea va deveni deosebit de rece, local geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra între -10 și -2 grade, cu ger persistent și peste zi, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 și -6 grade.