ANM: Cod galben de ceață și polei în cinci județe din sudul țării

Administrație Națională de Meteorologie a emis duminică seara o atenționare Cod galben de ceață cu vizibilitate redusă și risc de polei valabilă în mai multe județe din sudul României.
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Radu Mocanu
22 feb. 2026, 21:33, Social

Atenționarea a fost emisă duminică seara și  se va manifesta prin ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, iar în funcție de condițiile locale, fenomenul va favoriza formarea de polei. 

Astfel, până la ora 23:00, județele Argeș, Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița și Teleorman, vor fi afectate de condițiile meteo. 

Din județul Argeș vor fi afectate localitățile Costești, Buzoești, Leordeni, Bârla, Slobozia, Ungheni, Stolnici, Lunca Corbului, Suseni, Căteasca, Rătești, Recea, Rociu, Căldăraru, Miroși, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Ștefan cel Mare, Săpata, Teiu, Râca. 

În județul Giurgiu, sunt vizate locailitățile Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Roata de Jos, Ulmi, Ghimpați, Bolintin-Deal, Găiseni, Vânătorii Mici, Ogrezeni, Crevedia Mare, Buturugeni, Bucșani, Letca Nouă, Singureni, Grădinari, Răsuceni, Clejani, Mârșa, Iepurești, Schitu, Cosoba, Bulbucata. 

În Dâmbovița localități precum Roșiorii de Vede, Videle, Orbeasca, Botoroaga, Dobrotești, Drăgănești-Vlașca, Măldăeni, Tătărăștii de Jos, Scrioaștea, Călinești, Ciolănești, Blejești, Vârtoape sau  Trivalea-Moșten se vor afla sub incidența atenționării. 

Din Dâmbovița vor fi afectate localitățile Găești, Titu, Potlogi, Cornești, Corbii Mari, Dragodana, Răcari, Crevedia, Petrești, Cojasca, Lungulețu, Mătăsaru sau Gura Șuții. 

Atenționara va viza județul Ilfov pe întreg teritoriul. 

