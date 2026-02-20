Prima pagină » Meteo » ANM: viscol, polei și până la 15 cm de zăpadă la București în următoarele 48 de ore

ANM: viscol, polei și până la 15 cm de zăpadă la București în următoarele 48 de ore

ANM a emis o prognoza meteorologică pentru București, valabilă din vineri, 20 februarie, ora 12:00, până duminică, 22 februarie, ora 10:00.
ANM: viscol, polei și până la 15 cm de zăpadă la București în următoarele 48 de ore
Andreea Tobias
20 feb. 2026, 10:18, Știrile zilei

Capitala va fi afectată de intensificări ale vântului, ninsori puternice, viscol și strat nou de zăpadă. Separat, o informare de vreme deosebit de rece este în vigoare pentru același interval.

Vineri, 20 februarie: ploi, apoi polei și ninsoare

Cerul se înnorează treptat. Din a doua parte a zilei va ploua. Temperatura maximă va fi de 2-3 grade.

După-amiaza, vântul se intensifică cu rafale de 55-65 km/h. Noaptea, precipitațiile devin mixte — risc de polei și ghețuș — apoi trec în ninsoare. Vizibilitatea scade sub 100 de metri. Se depune un strat nou de zăpadă de 6-8 cm, neuniform.

Sâmbătă, 21 februarie: ger, ninsori puternice, viscol

Vremea devine deosebit de rece. Ninge însemnat cantitativ, stratul nou de zăpadă ajungând la 10-15 cm. Vântul viscolește ninsoarea în prima parte a zilei, cu rafale de 40-45 km/h. Maximele nu depășesc -3 până la -2 grade, iar minimele coboară la -4 până la -3 grade.

În intervalul 20 februarie, ora 10 – 22 februarie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică ce vizează vremea deosebit de rece.

În intervalul 20 februarie, ora 12 – 22 februarie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică ce vizează intensificări ale vântului, precipitațiile însemnate cantitativ, ninsori, viscol și strat de zăpadă.

