Vremea în București. ANM Ploi, precipitații mixte și risc de polei până joi dimineața

Administrația Națională de Meteorologie anunță că până joi dimineața, Capitala se va confrunta cu ploi, precipitații mixte și condiții de polei.
MARIUS DUMBRAVEANU / MEDIAFAXFOTO
Radu Mocanu
24 feb. 2026, 10:22, Social

Potrivit prognozei speciale emise de ANM, marți, temperaturile vor atinge maxime de 6-7 grade Celsius, iar minimele vor ajunge până la -3 grade. De asemenea, cerul va fi înnorat, va ploua, vântul va sufla slab și moderat, iar noapte vor fi posibile precipitații mixte. 

Miercuri, valorile termice se vor menține în jurul mediilor, cu temperaturi maxime de 5-6 grade Celsius și minime de până la -3 grade. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, cu înnorări accentuate pe timpul nopții, când sunt așteptate precipitații mixte și polei. 

ANM mai anunță că „pentru municipiul București NU va fi în vigoare niciun mesaj de atenționare sau avertizare meteorologică”, în încheierea prognozei. 

