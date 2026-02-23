Prima pagină » Politic » USR: un șef la 3-4 angajați, în transportul public din București

USR: un șef la 3-4 angajați, în transportul public din București

Trei consilieri generali USR au analizat situația transportului public din București și au descoperit că organigrama prevede un șef la 3-4 angajați, o proporție inacceptabilă în opina reprezentanților USR.
Sursa foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti
Laurențiu Marinov
23 feb. 2026, 14:12, Politic

Consilierii generali USR Dragoş Radu, Nicorel Nicorescu și Bogdan Sabo s-au uitat atent la instituția care coordonează transportul public din zona metropolitană –TPBI, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a USR București. Concluziile analizei arată că în organigramă sunt prevăzute 208 posturi, dintre care 171 sunt ocupate, 37 funcții fiind de conducere.

„Asta înseamnă aproximativ un șef la 3,4 angajați.

Putem găsi explicații tehnice. Dar proporția rămâne greu de justificat pentru o autoritate publică finanțată din bani publici.

În 2025, Primăria Capitalei a plătit aproximativ 20 de milioane de lei pentru funcționarea TPBI. Cele 41 de localități din Ilfov au contribuit împreună cu doar 2 milioane de lei. Pentru 2026, TPBI solicită 36 de milioane de lei”, se arată în postarea USR.

Cu precizarea că 80% din finanțarea transportului public vine din subvenție, fiecare leu contează, consilierii USR se pronunță împotriva structurilor opace cu un număr prea mare de șefi.

Ei cer pentru autobuze mai bune, trasee eficiente și un transport public care chiar funcționează. „Banii bucureștenilor nu sunt un fond de rezervă pentru rețele de influență”, transmite USR București.

