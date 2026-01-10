Prima pagină » Social » 26 de migranți, ascunși într-un TIR, descoperiți de polițiștii de frontieră din Calafat

26 de migranți, ascunși într-un TIR, descoperiți de polițiștii de frontieră din Calafat

Polițiștii de frontieră din Calafat au descoperit, sâmbătă dimineața, ascunși într-un TIR care venea din Turcia 26 de migranți.
Cosmin Pirv
10 ian. 2026, 09:43, Social

În jurul orei 3.50, în parcarea din apropierea stației de taxare Calafat-Vidin, polițiștii de frontieră români, în cooperare cu cei bulgari, au verificat un TIR, condus de un cetățean turc, care circula pe ruta Turcia – România – Germania.

Conform documentelor, ansamblul rutier transporta grătare și plite electrice.

În interiorul semiremorcii au fost descoperite mai multe persoane de origine afro-asiatică. În urma cercetărilor a rezultat faptul că grupul de persoane care a încercat să intre ilegal în România era format din 18 cetățeni din Siria, 3 din Iran, unul din Irak, 3 din Maroc și unul din Egipt.

Migranții, șoferul turc și TIR-ul au fost predați autorităților din Bulgaria pentru continuarea cercetărilor.

