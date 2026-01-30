Prima pagină » Știri externe » Israelul redeschide duminică punctul de trecere a frontierei dintre Gaza și Egipt

Israelul a anunțat vineri că va redeschide trecerea de frontieră pietonală dintre Fâșia Gaza și Egipt în ambele direcții în cursul weekendului, marcând un pas important înainte pentru planul de încetare a focului în Gaza al președintelui american Donald Trump.
30 ian. 2026, 15:21, Știri externe

COGAT, organismul militar israelian însărcinat cu coordonarea ajutorului pentru Gaza, a declarat într-un comunicat că, începând de duminică, va fi permisă „o circulație limitată a persoanelor” prin punctul de trecere Rafah, principala poartă de acces a Gazei către lumea exterioară, potrivit AP.

Anunțul a venit după declarațiile premierului israelian Benjamin Netanyahu și ale lui Ali Shaath, recent numit în fruntea comitetului administrativ palestinian care guvernează afacerile zilnice ale Gazei, care au afirmat că acesta se va deschide probabil în curând.

COGAT a declarat că atât Israelul, cât și Egiptul vor verifica persoanele la ieșirea și intrarea prin punctul de trecere, care va fi supravegheat de agenți de patrulare a frontierei ai Uniunii Europene . Pe lângă controalele efectuate la punctul de trecere, palestinienii care ies și se întorc vor fi verificați de Israel în coridorul adiacent, care rămâne sub control militar israelian.

Punctul de trecere a fost închis aproape complet de când Israelul l-a ocupat în mai 2024, susținând că această trecere a făcut parte dintr-o strategie de oprire a contrabandei transfrontaliere cu arme de către Hamas. A fost deschis pentru scurt timp pentru evacuarea pacienților medicali în timpul unui armistițiu de scurtă durată la începutul anului 2025.

