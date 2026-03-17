Peste 400 de morți în urma unui atac aerian pakistanez asupra unui spital din Kabul

Salvatorii au recuperat marți mai multe cadavre din dărâmăturile unui spital de reabilitare pentru dependența de droguri din Kabul, după ce oficialii au declarat că un atac aerian peste noapte a ucis peste 400 de persoane într-o escaladare dramatică a conflictului dintre Pakistan și Afganistan.
FOTO: kuwaittimes
Laura Buciu
17 mart. 2026, 18:49, Știri externe

Pakistanul a respins acuzația Afganistanului că a vizat Spitalul de Tratament al Dependenței Omid, insistând că atacurile sale din estul Afganistanului de luni au fost împotriva unor instalații militare. De asemenea, a respins afirmațiile afgane privind sute de victime, numind-o propagandă, potrivit AP.

Victimele au fost duse la mai multe spitale din zonă, unde mulțimi s-au adunat pentru a-și căuta pe cei dragi printre răniți și morți. Nu a fost posibil să se confirme independent numărul de morți raportat.

În conflictul dintre Afganistan și Pakistan au fost ciocniri transfrontaliere repetate, precum și atacuri aeriene în interiorul Afganistanului, în ciuda apelurilor internaționale pentru un armistițiu.
Pakistanul acuză Afganistanul că oferă un refugiu sigur militanților care comit atacuri în interiorul Pakistanului, în special talibanilor pakistanezi. Gruparea este separată, dar strâns aliată cu talibanii afgani care au preluat Afganistanul în 2021, în urma retragerii haotice a trupelor conduse de SUA. Kabul neagă acuzația.

Ținte precise

Purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului afgan, Hamdullah Fitrat, a postat pe X că atacul aerian a lovit spitalul Omid, o unitate cu 2.000 de paturi din Kabul, în jurul orei 21:00, ora locală, și că secțiuni mari ale unității au fost distruse.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Abdul Mateen Qani, a declarat că 408 persoane au fost ucise și 265 rănite.

Imaginile de marți transmise de televiziunea locală au arătat forțele de securitate folosind lanterne în timp ce transportau victimele de la fața locului, în timp ce pompierii se luptau să stingă flăcările.

Spitalul Omid a fost redenumit și extins ca dimensiuni acum aproximativ un an de la Spitalul de Tratament pentru Dependența de Droguri Ibn Sina, ca parte a planurilor guvernamentale de eradicare a dependenței de droguri din Afganistan.

Spitalul, situat în apropierea aeroportului internațional din Kabul, este adiacent unei foste baze militare NATO, Camp Phoenix, unde forțele americane antrenau Armata Națională Afgană. Baza a fost preluată de noile autorități afgane după ce talibanii au preluat puterea. Nu e clar ce se afla acum la fața locului.

SONDAJ: Îți place să alergi? Cât de des participi la maratoane? Pot deveni evenimentele sportive de masă motoare de regenerare urbană?
