Afganistanul acuză Pakistanul că a ucis 400 de persoane într-un atac asupra unui spital din Kabul

Atacul a marcat o escaladare dramatică a unui conflict care a început la sfârșitul lunii trecute și care a cunoscut repetate ciocniri transfrontaliere, precum și atacuri aeriene în interiorul Afganistanului, relatează AP.

Pakistanul a respins acuzația că ar fi atacat un spital, spunând că atacurile sale, care au fost efectuate tot în estul Afganistanului, nu au lovit nicio locație civilă.

Purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului afgan, Hamdullah Fitrat, a declarat într-o postare pe rețeaua X că atacul aerian a lovit spitalul din Kabul în jurul orei 21:00, ora locală, distrugând secțiuni mari din unitatea cu 2.000 de paturi. El a spus că numărul morților a ajuns „până acum” la 400 de persoane, în timp ce aproximativ 250 de persoane au fost raportate ca fiind rănite.

Posturile locale de televiziune au publicat pe X imagini care arătau forțele de securitate folosind lanterne în timp ce transportau victimele, în timp ce pompierii se străduiau să stingă flăcările printre ruinele unei clădiri. Purtătorul de cuvânt a declarat că echipele de salvare lucrau pentru a controla incendiul și a recupera cadavrele.

Atacul a avut loc la câteva ore după ce oficialii afgani au declarat că cele două părți au schimbat focuri de armă de-a lungul frontierei comune, ucigând patru persoane în Afganistan, în timp ce cele mai sângeroase lupte dintre vecini din ultimii ani au intrat în a treia săptămână.

Pakistanul neagă acuzațiile

Purtătorul de cuvânt al prim-ministrului pakistanez Shehbaz Sharif, Mosharraf Zaidi, a respins acuzațiile ca fiind nefondate, spunând că niciun spital din Kabul nu a fost vizat.

Ministrul pakistanez al Informațiilor, Attaullah Tarar, a postat pe X în primele ore ale zilei de marți că armata pakistaneză a „efectuat atacuri aeriene de precizie” care vizau instalații militare din Kabul și provincia estică Nangarhar. El a spus că „infrastructura de asistență tehnică și instalațiile de depozitare a munițiilor” din două locații din Kabul au fost distruse.

„Război deschis” între cele două țări

Luptele, cele mai intense dintre cei doi vecini, au început la sfârșitul lunii februarie, după ce Afganistanul a lansat atacuri transfrontaliere ca răspuns la atacurile aeriene pakistaneze din interiorul Afganistanului, despre care Kabul a declarat că au ucis civili. Ciocnirile au perturbat un armistițiu mediat de Qatar în octombrie, după ce luptele anterioare au ucis zeci de soldați, civili și presupuși militanți.

Pakistanul a declarat că se află în „război deschis” cu Afganistanul. Conflictul a alarmat comunitatea internațională, mai ales că în această zonă sunt prezente și alte organizații militante, inclusiv al-Qaida și gruparea Stat Islamic.