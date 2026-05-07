India e hotărâtă să distrugă terorismul, la un an după conflictul cu Pakistanul, în urma căruia au murit peste 70 de oameni din ambele țări

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a declarat, joi, că promite ca India să combată terorismul, țara rămânând „fermă ca întotdeauna” în decizia de a elimina terorismul și „ecosistemul său favorabil”, la un an după conflictul cu Pakistanul, relatează AFP.

Relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat, în urma atacului din 22 aprilie 2025, când militanții au împușcat și ucis 26 de persoane, majoritatea turiști din diferite părți ale Indiei, lângă Pahalgam, în Kashmir, iar India a acuzat Pakistanul de atac. Pakistanul a negat rapid implicarea și a declarat că este „gata să coopereze” cu orice anchetă internațională privind atacul terorist.

Conflictul s-a intensificat, după ce India a lansat atacuri pe 7 mai 2025, asupra a ceea ce a descris drept „tabere teroriste” din Pakistan. Islamabadul a răspuns imediat, ducând la atacuri aeriene, atacuri cu drone și focuri intense de mortar, între cele două țări înarmate cu arme nucleare, potrivit aceleiași surse.

Mai mult de 70 de persoane au murit în urma atacurilor

„Rămânem la fel de fermi ca întotdeauna în hotărârea noastră de a învinge terorismul și de a distruge ecosistemul care îl favorizează”, a declarat Modi, joi, la un an de la lansarea a ceea ce India a numit „Operațiunea Sindoor”.

Joi, Pakistanul a declarat că se va apăra ferm împotriva oricărui atac, într-un comunicat care marchează aniversarea unui conflict pe care Islamabadul îl numește „Marka-e-Haq” sau „Bătălia Adevărului”. „Reafirmăm că orice amenințare la adresa patriei noastre va fi întâmpinată cu unitate națională, hotărâre de neclintit și forță, prin toate mijloacele disponibile”, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe, potrivit AFP.

Armistițiul a venit la 4 zile după începerea conflictului

Vecinii au convenit să pună capăt conflictului de patru zile pe 10 mai, un armistițiu anunțat inițial de președintele american Donald Trump.

Oficialii din Islamabad și New Delhi au confirmat armistițiul pe 10 mai, la câteva minute după ce Trump a postat anunțul pe rețeaua sa de socializare Truth. India a insistat în repetate rânduri că armistițiul a fost negociat direct cu Islamabad.