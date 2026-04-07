Nouă ofițeri de poliție condamnați la moarte, în India, pentru o dublă crimă comisă în timpul pandemiei de Covid

În hotărârea pronunțată luni, un judecător i-a găsit pe cei nouă inculpați vinovați de tortură și crimă și a aplicat pedeapsa maximă, potrivit Le Figaro.

Jayaraj, în vârstă de 58 de ani, și fiul său, J. Benicks, în vârstă de 31 de ani, au fost arestați pe 19 iunie 2020 de poliție pentru că nu și-au închis magazinul de telefoane mobile din orașul Santhankulam, conform carantinei decretate de autoritățile indiene. Duși la secția de poliție, au fost bătuți și torturați brutal de mai mulți ofițeri. Tatăl a murit două zile mai târziu din cauza rănilor suferite, iar fiul a doua zi, a declarat Biroul Central de Investigații (CBI) într-un comunicat de presă.

„CBI a reamintit instanței că aceste crime au constituit o încălcare flagrantă a drepturilor omului care a zdruncinat conștiința întregii societăți”, a subliniat Biroul, salutând sentințele pronunțate. Execuțiile capitale sunt rareori efectuate în India. Ultimele spânzurări au avut loc în martie 2020, vizând patru bărbați condamnați pentru violarea și uciderea unei tinere cu opt ani mai devreme într-un autobuz în capitala New Delhi – o crimă care a stârnit indignare în întreaga țară.