Israel și Liban anunță negocieri directe de pace la Washington. Între timp, continuă atacurile reciproce

Ambasadorii celor două țări în Statele Unite au avut deja o primă convorbire telefonică directă, vineri, înaintea întâlnirii. Potrivit ambasadorului israelian în SUA, citat de Times of Israel, „Israelul nu este dispus să oprească operațiunile militare”, în ciuda presiunilor venite din partea Statelor Unite pentru o dezescaladare înaintea discuțiilor.

Atacuri de ambele părți

Schimburile de focuri au continuat în cursul zilei de sâmbătă. Armata israeliană (IDF) a anunțat că a lovit aproximativ 200 de ținte din Liban, inclusiv infrastructură și lansatoare de rachete.

„Forțele aeriene continuă să lovească infrastructura organizației teroriste Hezbollah și să sprijine operațiunile trupelor de la sol din sudul Libanului”, au transmis oficialii IDF. „În plus, armata continuă să lovească lansatoarele pentru a preveni atacurile asupra civililor israelieni”.

La rândul său, Hezbollah a lansat zeci de rachete și drone către nordul Israelului. Majoritatea au fost interceptate, iar restul au căzut în zone deschise, potrivit forțelor armate israeliene.

În urma confruntărilor, doi soldați israelieni au fost răniți, iar în Liban, 10 persoane, inclusiv membri ai echipajelor de intervenție, au fost ucise în atacuri israeliene, potrivit autorităților de la Beirut.

Hezbollah și Iranul contestă negocierile

Pozițiile celor două părți rămân divergente înaintea negocierilor. Libanul insistă ca încetarea focului să fie o condiție pentru discuții, în timp ce Israelul consideră negocierile un pas spre o eventuală normalizare a relațiilor, fără să oprească operațiunile militare.

Deputatul Hezbollah Hassan Fadlallah a criticat decizia guvernului libanez de a intra în negocieri directe cu Israelul. El a calificat inițiativa drept „o încălcare flagrantă” a legilor și constituției și a avertizat că aceasta „adâncește diviziunile interne într-un moment în care Libanul are nevoie de unitate”.

Și consilierul liderului suprem al Iranului, Ali Akbar Velayati, a reacționat, susținând că ignorarea rolului Hezbollah ar putea avea consecințe grave. „Stabilitatea Libanului depinde exclusiv de coeziunea dintre guvern și rezistență”, a transmis acesta.

Bilanțul victimelor din Liban

Conflictul continuă să aibă un impact major asupra populației. Potrivit Ministerului Sănătății din Liban, peste 1.800 de persoane au fost ucise în urma atacurilor israeliene de la începutul lunii martie, fără a se face diferența între civili și combatanți.

La rândul său, armata israeliană susține că peste 1.400 de membri Hezbollah au fost uciși în aceeași perioadă.

În paralel cu pregătirile diplomatice, violențele continuă, iar un acord rapid pare puțin probabil.

În același timp, ca parte a condițiilor în negocierile cu Statele Unite, care au loc în Pakistan, Iranul cere oprirea imediată a atacurilor israeliene din Liban.