Este Ziua Internațională a Fraților și Surorilor

Nu e foarte populară la noi, dar tot mai multe țări o promovează („o țin”, dacă vreți) tot mai des, ca pe o ocazie frumoasă de a-ți aduce aminte că „sângele apă nu se face”, că relațiile dintre frați sunt pe viață.

Sărbătoarea a apărut în SUA, unde este cunoscută sub denumirea de „National Siblings Day” și a fost inițiată pentru a încuraja apropierea dintre frați și surori și pentru a celebra rolul acestora în familie.

Nu este recunoscută oficial, dar se fac demersuri

Nu este recunoscută la nivel oficial, însă tema ei câștigă o popularitate tot mai mare, în fiecare an. Ba chiar mai multe state americane își iau libertatea de a meite proclamații oficiale cu ocazia acestei zile.

Inițiativa aparține unei organizații dedicate promovării acestei legături speciale, care continuă demersurile pentru recunoașterea oficială a zilei la nivel național.

O zi care simbolizează protecția și afecțiunea dintre frați

Ziua de 10 aprilie este marcată și în Canada.

În Europa există ceva ceva asemănător, celebrată pe 31 mai.

În alte părți ale lumii, legătura dintre frați este onorată prin tradiții vechi: în India, de exemplu, festivalul Raksha Bandhan simbolizează protecția și afecțiunea dintre frați și surori.

Cea mai stabilă formă de sprijin emoțional

Dincolo de statutul oficial, Ziua Internațională a Fraților și Surorilor este tot mai prezentă în spațiul public și în mediul online, unde oamenii aleg să împărtășească amintiri, fotografii și mesaje dedicate celor alături de care au copilărit.

Psihologii subliniază că relația dintre frați este unică: poate începe cu rivalități și conflicte, dar, în timp, devine adesea una dintre cele mai stabile forme de sprijin emoțional.

Să ne reamintim cât e de importantă familia

Spre deosebire de alte relații, aceasta are rădăcini comune în experiențele din copilărie și evoluează odată cu fiecare etapă a vieții.

Într-o lume tot mai grăbită, în care timpul petrecut împreună devine tot mai limitat, Ziua Internațională a Fraților și Surorilor vine ca un prilej de a reconecta relații și de a reaminti importanța familiei.