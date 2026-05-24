Val de caniculă în India: 16 persoane au murit din cauza insolației în sudul țării

Cel puțin 16 persoane au murit din cauza insolației în sudul Indiei, în contextul unui val de căldură extremă care afectează mai multe regiuni ale țării, au anunțat duminică autoritățile locale.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Petre Apostol
24 mai 2026, 09:36, Știri externe
India se confruntă în această perioadă cu temperaturi care au depășit frecvent 45°C în mai multe orașe, în timp ce serviciile meteorologice au emis avertismente privind intensificarea valului de căldură.

Cele mai multe decese au fost raportate în statul sudic Telangana, unde oficialii au cerut „vigilență la nivelul întregului stat” și măsuri sporite de protecție pentru populație, arată AFP. Autoritățile au transmis, de asemenea, recomandări pentru evitarea expunerii la soare în orele de vârf, în special pentru vârstnici, copii și femei însărcinate.

„Intensitatea căldurii a atins niveluri fără precedent”, se arată într-un comunicat oficial, în care populația este sfătuită să ia măsuri de precauție și să respecte alertele de caniculă.

Specialiștii avertizează că temperaturile extreme pot duce la deshidratare severă și, în cazuri grave, la insuficiență de organ. În ultimele zile, consumul de energie electrică a atins niveluri record, pe fondul utilizării intense a aparatelor de răcire.

India Meteorological Department a prognozat menținerea temperaturilor peste media sezonieră și continuarea condițiilor de caniculă în mai multe regiuni, inclusiv în zona capitalei New Delhi, unde temperaturile au depășit constant 40°C.

India, cea mai populată țară din lume, se confruntă frecvent cu veri extreme, însă cercetătorii subliniază că schimbările climatice contribuie la creșterea frecvenței, duratei și intensității valurilor de căldură.

