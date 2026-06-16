India blochează aplicația Telegram într-o încercare de a opri fraudarea examenului de admitere la facultățile de medicină

Ministerul indian al Tehnologiei Informației a dispus restricționarea accesului la Telegram pe întreg teritoriul țării, măsură care va rămâne în vigoare până la 22 iunie, notează AFP. De asemenea, funcțiile care le permit utilizatorilor să editeze mesaje vor rămâne limitate până la 30 iunie.

Decizia a fost luată în contextul unui scandal major care a dus la anularea unei sesiuni a examenului de admitere la medicină, după ce subiectele unei sesiuni au fost scurse, cel mai probabil prin intermediul unor canale de pe Telegram.

Autoritățile consideră că platforma a fost folosită de rețele organizate de fraudă pentru a facilita înșelarea candidaților.

În urma unei anchete, autoritățile federale l-au reținut pe responsabilul scurgerii, un profesor de chimie, implicat direct în organizarea examenului din partea Agenției Naționale de Examinare.

Scandalul a generat proteste și critici publice, inclusiv cereri de demisie la adresa ministrului Educației.

Admiterea este un examen ultra competitiv care atrage anual peste două milioane de candidați care se pregătesc ani de zile. Astfel, presiune alimentează apetitul rețelelor de crimă organizată, care sustrag și vând subiecte.