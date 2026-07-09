Peter Magyar acuză un fost președinte ungar că a mers cu familia într-o vacanță în SUA pe bani publici. Cum se apără Janos Ader

Premierul ungar a făcut aceste dezvăluiri joi, într-o postare pe Facebook.

„Înainte ca fostul preşedinte să meargă astăzi să vibreze pentru democraţie şi statul de drept, ar fi bine dacă ar răspunde ungurilor la următoarele întrebări: ce beneficii a adus Ungariei călătoria familiei sale în SUA în 2018, care a costat 55 de milioane de forinţi din banii contribuabililor? Chiar a sărbătorit ziua de naştere a uneia dintre fiicele sale printr-o excursie de două zile la New York, inclusiv printr-un tur al oraşului cu elicopterul, pe cheltuiala contribuabililor? Oare ungurii au plătit într-adevăr bilete în valoare de sute de mii de forinţi pentru parcul de distracţii (de la Disneyland – n.r.)”, a scris Peter Magyar în mesajul său, înainte de a avea loc un protest al opoziției.

Premierul ungar i-a cerut fostului președinte să se prezinte în faţa opiniei publice şi să explice „câte dintre programele sale private au fost finanţate (din fonduri publice), pe lângă vila de două miliarde de forinţi şi fundaţia de zece miliarde de forinţi care a risipit bani publici”, dar și „când intenţionează să restituie aceste sume trezoreriei statului”.

Ce spune János Áder

În replică, fostul președinte ungar a respins acuzațiile aduse de Peter Magyar, considerându-le drept minciuni, scrie Euronews.

János Áder a insistat că respectiva călătorie a fost nu a fost plătită de contribuabili.

„Nu, le-am plătit noi înșine”, a adăugat el.

„Îl îndemn pe Péter Magyar să aibă curajul să-și formuleze acuzațiile sub formă de afirmații, nu de întrebări, și apoi să accepte toate consecințele civile și penale ale acestui fapt!”, a mai spus János Áder.