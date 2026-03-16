O femeie și un copil au fost uciși în Afganistan într-un atac pakistanez cu obuze

„Regimul pakistanez a tras obuze asupra satului Nari, din districtul Gurbaz, ucigând o femeie și un copil” în noaptea de duminică spre luni, a declarat luni pentru AFP Mustaghfar Gurbaz, purtătorul de cuvânt al guvernatorului taliban al provinciei Khost (est).

Duminică seara, autoritățile din Khost au raportat moartea a doi copii într-un atac pakistanez cu mortiere „împotriva locuințelor civile din districtul Spira”, relatează Le Figaro. În total, în ultima săptămână, autoritățile afgane au raportat 18 civili uciși în provinciile de la granița cu Pakistanul și în Kabul.

Obținerea unei verificări imediate și independente a numărului de morți și răniți este dificilă, având în vedere inaccesibilitatea unor locații din Pakistan și Afganistan. Cu toate acestea, Misiunea Națiunilor Unite de Asistență în Afganistan (UNAMA) a confirmat moartea a cel puțin patru civili într-un bombardament pakistanez la Kabul, desfășurat în noaptea de joi spre vineri, indicând faptul că 75 de civili au fost uciși în Afganistan de la escaladarea luptelor cu Pakistanul pe 26 februarie.

Război deschis între Pakistan și Afganistan

Islamabadul își acuză vecinul că adăpostește luptători din cadrul talibanilor pakistanezi (TTP), care și-au asumat responsabilitatea pentru atacurile mortale de pe teritoriul pakistanez – o afirmație pe care autoritățile afgane o neagă. După o escaladare din octombrie, soldată cu zeci de morți, luptele s-au potolit, dar nu s-au oprit niciodată complet. Cu toate acestea, acestea au fost reluate cu o intensitate reînnoită de la atacurile aeriene pakistaneze din 26 februarie, Islamabadul descriindu-le drept „război deschis” .

Duminică, Pakistanul a raportat că patru civili au fost uciși de focul de artilerie afgană asupra unei case din Bajaur, de partea pakistaneză a frontierei. În Afganistan, Programul Alimentar Mondial (PAM) al ONU a început duminică să ofere ajutoare de urgență către 20.000 de familii afgane strămutate din cauza conflictului cu Pakistanul, avertizând că „instabilitatea persistentă va împinge milioane de oameni într-o foamete și mai mare ” .