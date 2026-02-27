Pakistanul declară „război deschis” cu Afganistanul după lovituri reciproce. Iată cum s-a ajuns la război

„Paharul răbdării noastre a dat pe dinafară. Acum este război deschis între noi și voi (Afganistan)”, a scris Asif într-o postare pe rețelele sociale. Oficialul pakistanez a acuzat talibanii că au transformat Afganistanul „într-o colonie a Indiei”, că ar fi adunat militanți „din întreaga lume” și că ar „exporta terorism”.

În același timp, purtătorul de cuvânt al guvernului afgan, Zabihullah Mujahid, a afirmat că Pakistanul a efectuat lovituri în capitala Kabul și în alte două provincii afgane, la doar câteva ore după ce Afganistanul a lansat un atac transfrontalier asupra Pakistanului. Surse de securitate pakistaneze au susținut că operațiunile au inclus lovituri aeriene și la sol, vizând posturi talibane, sedii și depozite de muniții de-a lungul frontierei.

În Kabul, un martor a relatat că s-au auzit mai multe explozii puternice, urmate de numeroase sirene de ambulanță.

Ambele părți au raportat pierderi „grele”, însă cifrele diferă semnificativ și nu au putut fi verificate independent.

Cum s-a ajuns la război?

Escaladarea vine după luni de tensiuni și ciocniri sporadice între cele două state vecine, punând în pericol un armistițiu fragil de-a lungul frontierei de aproximativ 2.600 km. Disputa este alimentată de acuzațiile Islamabadului că autoritățile de la Kabul ar adăposti militanți ai Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), acuzație respinsă de talibani.

Ultimul episod de intensificare majoră a violențelor a început atunci când guvernul taliban a anunțat că a declanșat o ofensivă amplă împotriva unor posturi militare pakistaneze din apropierea graniței, joi seara. Potrivit autorităților afgane, acțiunea ar fi fost un răspuns la lovituri aeriene pakistaneze anterioare, la începutul lunii februarie, în urma cărora ONU a indicat că au murit cel puțin 13 civili.

Pakistanul a afirmat că loviturile din februarie au vizat ascunzători ale militanților pe care îi consideră responsabili pentru atacuri sinucigașe în orașe pakistaneze. De această dată însă, Pakistanul a lansat noi lovituri aeriene, care, potrivit Kabulului, au vizat inclusiv capitala afgană.

În octombrie 2025, un episod similar de escaladare a fost urmat de un proces diplomatic, cu Turcia și Qatar încercând să medieze. Deși a fost stabilit un armistițiu fragil, negocierile nu au dus la un acord mai amplu pentru încetarea completă a ostilităților, cele două părți acuzându-se reciproc de lipsă de seriozitate în dialog.

Talibanii susțin că teritoriul Afganistanului nu este folosit pentru a amenința securitatea altor state și acuză Pakistanul de atacuri neprovocate soldate cu victime civile. Islamabadul respinge acuzațiile și afirmă că țintește exclusiv infrastructura militanților.