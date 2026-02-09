Invazia consangvină: Pakistanezii cer Greciei să le permită căsătoria între verișori

Autoritățile grecești și publicul reacționează la această cerere într-un context legal și cultural clar definit. Codul Civil grec, la articolul 1356, interzice explicit căsătoria între rude colaterale până la gradul al patrulea. Această prevedere a fost stabilită ca parte a legislației civile moderne și reflectă norme sociale și științifice consolidate de secole în Europa, inclusiv pentru protejarea sănătății genetice și a structurii familiale, scrie Brusselessignal.

Experții notează că, în Pakistan, în special în școala Hanafi predominantă, căsătoria între verișori primari este permisă și adesea încurajată, fiind asociată cu păstrarea pământului, a averii și a tradițiilor familiale. Potrivit unor statistici, aproape 70% din căsătorii în Pakistan sunt consangvine.

Însă Grecia, ca stat european, aplică reguli diferite, iar autoritățile subliniază că legislația privind căsătoria între verișori urmărește protejarea sănătății populației și consolidarea modelului familial recunoscut în societățile occidentale.

Norvegia a interzis căsătoria între veri în 2025

Cererea lui Aslam a generat un schimb de opinii mai larg în Europa, unde mai multe țări analizează reglementări similare. În Norvegia, de exemplu, guvernul a interzis căsătoria între verișori primari începând cu ianuarie 2025, ca parte a măsurilor împotriva căsătoriilor forțate în comunitățile de migranți. Danemarca pregătește, de asemenea, un proiect de lege care ar urma să intre în vigoare în 2026, urmând modelul norvegian.

În acest context, autoritățile și societatea civilă din Grecia se află în discuții privind echilibrul între respectarea tradițiilor culturale ale minorităților și aplicarea legii și normelor generale. Experții în genetică și sănătate publică subliniază că menținerea interdicțiilor asupra căsătoriilor consangvine are impact asupra sănătății copiilor și asupra prevenției bolilor genetice.

În Marea Britanie, de exemplu, statistici recente arată că comunitatea pakistaneză reprezintă aproximativ 3,4% din nașteri, dar aproape 30% din copiii diagnosticați cu tulburări genetice recesive, ceea ce ilustrează efectele consangvinității asupra sănătății publice.

Legile UE trebuie respectate

Reprezentanți ai societății civile și ai unor ONG-uri pentru drepturile minorităților susțin că astfel de cereri trebuie evaluate cu atenție și în contextul respectării drepturilor culturale, însă autoritățile pun accent pe respectarea legilor și protecția sănătății populației.

În Grecia, discuția continuă și implică atât statul, cât și comunitatea largă. Autoritățile subliniază că legislația privind interzicerea căsătoriilor între verișori este o parte a cadrului legal european și reflectă echilibrul între tradiție, sănătate publică și norme sociale moderne.

De asemenea, experții avertizează că decizii care ar modifica aceste prevederi ar avea implicații nu doar legale, ci și sociale și culturale, și trebuie analizate în contextul legislației europene și al standardelor de sănătate publică.

În acest moment, statul grec menține poziția actuală, subliniind că orice modificare a legislației ar necesita o evaluare atentă și o discuție publică amplă, echilibrată între drepturile minorităților și protecția valorilor și sănătății societății gazdă.