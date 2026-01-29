Prima pagină » Știri externe » Avionul care i-a transportat pe suporterii greci răniți în accidentul din Timiș a ajuns la Salonic. Aceștia au fost duși direct la spital

Avionul care i-a transportat pe suporterii greci răniți în accidentul din Timiș a ajuns la Salonic. Aceștia au fost duși direct la spital

Aeronava care i-a transportat pe cei doi suporteri greci care au supraviețuit accidentului din Timiș, a ajuns în Grecia. Avionul a aterizat, în jurul orei 13:00 în Salonic. Aceștia au fost duși la spitalul Papageorgiou.
Avionul care i-a transportat pe suporterii greci răniți în accidentul din Timiș a ajuns la Salonic. Aceștia au fost duși direct la spital
Sursă foto: captură ecran / ERT News
Daiana Rob
29 ian. 2026, 15:44, Știri externe

Cei doi supraviețuitori ai accidentului din Lugojel, județul Timiș , doi tineri cu vârste de 20 și 28 de ani, au fost transportați, cu două ambulanțe, la Spitalul Papageorgiu. Aceștia au fost duși pe șoseaua de centură, iar ambulanțele au fost însoțite de Poliția Elenă, potrivit ERT News. 

Inițial, răniții vor fi transportați la Secția de Urgențe, unde vor fi examinați și vor rămâne în unitatea de spitalizare de scurtă durată până la internarea în clinici.

Reamintim că al treilea pacient rămâne în la Spitalul de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, acolo unde a fost operat de urgență în cursul zilei de miercuri. Potrivit reprezentanților spitalului, cel de-al treilea pacient este sedat, intubat și ventilat mecanic.

În ceea ce privește trupurile celor decedați, ele vor fi repatriate în cursul zilei de joi.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Liberalii s-au denunțat între ei la DNA, în dosarul avocatei prinsă în flagrant de procurori. Avocata PNL și un fals „general SIE” promiteau intervenții la Procurorul șef DNA, la Tribunalul București, invocau Președintele și premierul pentru rezolvarea a 2 dosare penale în schimbul a 500.000 de euro
Gandul
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
Familia care trăiește în pădure de 12 ani: „Eram datori față de bănci și companii de energie”
Libertatea
CNAS schimbă regulile pentru analizele medicale gratuite în 2026. Ce trebuie să știe toți pacienții?
CSID
Succes Dacia în Marea Britanie! 3 modele, în TOP 10 cele mai ieftine mașini
Promotor