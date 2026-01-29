Avionul care i-a transportat pe suporterii greci răniți în accidentul din Timiș a ajuns la Salonic. Aceștia au fost duși direct la spital

Cei doi supraviețuitori ai accidentului din Lugojel, județul Timiș , doi tineri cu vârste de 20 și 28 de ani, au fost transportați, cu două ambulanțe, la Spitalul Papageorgiu. Aceștia au fost duși pe șoseaua de centură, iar ambulanțele au fost însoțite de Poliția Elenă, potrivit ERT News.

Inițial, răniții vor fi transportați la Secția de Urgențe, unde vor fi examinați și vor rămâne în unitatea de spitalizare de scurtă durată până la internarea în clinici.

Reamintim că al treilea pacient rămâne în la Spitalul de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, acolo unde a fost operat de urgență în cursul zilei de miercuri. Potrivit reprezentanților spitalului, cel de-al treilea pacient este sedat, intubat și ventilat mecanic.

În ceea ce privește trupurile celor decedați, ele vor fi repatriate în cursul zilei de joi.