Trupurile celor șapte suporteri morți în accidentul din Timiș, repatriate în Grecia

În jurul orei 15:30, dricurile care transportau cu trupurile celor decedați au ajuns la Aeroportul „Traian Vuia” din Timișoara.

Acolo a avut loc o scurtă slujbă, pentru pomenirea celor decedați, oficiată de Mitropolitul Banatului, Ioan Selejan.

După oficierea slujbei religioase, trupurile au fost depuse, rând pe rând, în aeronavă.

Ceremonia a durat puțin timp. Ulterior, cu trupurile celor șapte suporteri greci decedați a decolat și se va îndrepta spre Grecia.

La eveniment a fost prezentă și ambasadoarea Greciei la București, Evangelia Lili Grammatika.