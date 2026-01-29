Accidentul din Timiș: situația celor trei supraviețuitori greci. Unul dintre răniți, operat de urgență

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara a anunțat că pacientul, rănit în accidentul rutier produs luni în județul Timiș, a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență, iar transferul său în Grecia a fost amânat.

Pacientul diagnosticat cu fractură de coloană cervicală a fost reevaluat în cursul zilei de joi, în perspectiva transferului, au comunicat reprezentanții spitalului. Investigația RMN a arătat un edem semnificativ al măduvei spinării, deși pacientul nu avea semne de afectare neurologică, precum pareza sau paralizia.

Transferul în Grecia, amânat

Riscul unei deteriorări neurologice a determinat echipa medicală să decidă efectuarea unei intervenții chirurgicale de urgență. Operația a constat în decompresia măduvei spinării și stabilizarea coloanei cervicale, sub anestezie generală.

Intervenția s-a desfășurat fără incidente. Potrivit medicilor, pacientul, aflat în perioada postoperatorie, este sedat, intubat și ventilat mecanic, cu funcții vitale stabile, sub monitorizare continuă și evaluare multidisciplinară. Condițiile medicale împiedică însă transferul său în Grecia, acesta fiind amânat din considerente de siguranță.

Prof. dr. Dorel Săndesc: Intervenția a fost făcută la timp

„Este dificil de estimat în acest moment durata spitalizării. Evaluarea pacienților se face permanent, iar deciziile medicale sunt luate în dinamică. Important este că am fost precauți, am efectuat reevaluarea la timp și am intervenit prompt, astfel încât din punct de vedere medical s-au făcut toate demersurile corect și la momentul oportun. În continuare, pacienții sunt atent monitorizați, iar speranța noastră este ca evoluția lor să fie cât mai bună”, a declarat prof. dr. Dorel Săndesc, directorul spitalului.

Doi răniți, transferați în Grecia

Ceilalți doi pacienți răniți au fost reevaluți, sunt stabili și au fost transferați în cursul dimineții către Aeroportul Timișoara, pentru a fi preluați de un avion medical care îi va transporta în Grecia.

Accidentul rutier s-a produs marți în județul Timiș, fiind implicate un TIR, o cisternă, un microbuz de transport persoane și un autoturism. Șapte persoane și-au pierdut viața, victimele fiind suporteri ai clubului elen PAOK Salonic. Aceștia se deplasau din Grecia spre Franța, unde urmau să asiste la meciul din Europa League dintre PAOK și Lyon. Doar trei persoane au supraviețuit.