Surse G4Media: Șoferul microbuzului ar fi avut droguri în sânge. Marijuana, energizante și vodcă, găsite în microbuzul implicat în accidentul din Timiș

Marți după-amiază, în urma unui accident produs pe E70. în apropierea localității Lugojel, șapte persoane și-au pierdut viața și alte trei au fost rănite. Victimele erau suporteri ai clubului elen PAOK Salonic și se îndreptau din Grecia, spre Franța. Trei persoane au supraviețuit.

Managerul Spitalului Județean Timișoara, Dorel Săndesc, spune că cei trei suporteri greci implicați în accidentul din județul Timiș, sunt cooperanți și în stare stabilă, ei putând fi chiar și transferați dacă își doresc acest lucru. Medicul afirmă că ei au supraviețuit „aproape miraculos”.

Șoferul avea droguri în sânge

Rezultatele analizelor efectuate la Institutul de Medicină Legală (IML) ar indica faptul că șoferul microbuzului ar fi avut droguri în sânge, potrivit surselor G4Media. În plus, pasagerul din dreapta ar fi declarat că șoferul ar fi tras „mai multe fumuri” dintr-o țigară cu canabis (marijuana).

Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor exacte ale tragediei, iar în cauză a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.