Apar noi informații în cazul accidentului din Timiș. Ce arată buletinul de analiză toxicologică în cazul șoferului

Buletinul de analiză toxicologică în cazul șoferului microbuzului cu suporteri greci, realizat de IML Timișoara, arată că acesta consumase cannabis și cocaină, precum și alcool.

„În cauză a fost întocmit un buletin de analiză toxicologică de către IML Timișoara, pentru a se determina prezența substanțelor psihoactive în sânge, în ceea ce privește pe conducătorul autovehiculului. Rezultatul acestuia a confirmat prezența în sânge a două substanțe psihoactive, respectiv cannabis și cocaină. De asemenea, a fost confirmată și prezența alcoolului”, a declarat Bertha Serena Constantinescu, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, potrivit Opinia Timișoarei.

De asemenea, au fost găsite două plicuri care conțin substanțe susceptibile de fi substanțe psihoactive, însă momentan nu au fost comunicate rezultate oficiale în acest sens.

Contextul accidentului din Timiș

Marți după-amiază, în urma unui accident produs pe E70, în apropierea localității Lugojel, șapte persoane și-au pierdut viața și alte trei au fost rănite. Victimele erau suporteri ai clubului elen PAOK Salonic și se îndreptau din Grecia, spre Franța.

În imaginile video surprinse de camera montată pe autocisterna pe care microbuzul a depășit-o se vede cum șoferul microbuzului, din motive necunoscute, nu a revenit la timp pe ruta sa, ci a alunecat spre TIR.

Unul dintre răniți rămâne internat în România, după ce medicii au decis că starea sa nu permite transferul în siguranță. Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” a anunțat că investigația RMN în cazul său a arătat un edem semnificativ al măduvei spinării, deși acesta nu avea semne de afectare neurologică, precum pareza sau paralizia.

Ceilalți doi răniți, care au supraviețuit accidentului din Timiș, au ajuns în Grecia. Avionul a aterizat, în jurul orei 13:00 în Salonic. Aceștia au fost duși la spitalul Papageorgiou.