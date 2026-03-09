Prima pagină » Știrile zilei » Prim-ministrul Greciei: Europa trebuie să fie pregătită „să se apere” de fluxurile mari de refugiați

Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis, un conservator, a declarat luni că Europa trebuie să fie pregătită să se apere nu doar împotriva posibilelor amenințări militare, ci și împotriva „potențialelor fluxuri mari de refugiați” care, a remarcat el, însoțesc adesea conflicte precum cel care se desfășoară în Orientul Mijlociu.
„Europa trebuie să fie pregătită să se apere împotriva altor posibile amenințări asimetrice, care pentru regiunea noastră, pentru Grecia, pentru Cipru și pentru Mediterana în ansamblu, s-ar putea traduce în fluxuri mari de refugiați”, a declarat el într-un discurs susținut în Cipru alături de președintele țării, Nikos Christodoulidis, și de președintele Franței, Emmanuel Macron, scrie EFE.

„Întreaga lume se confruntă cu o tulburare fără precedent”

Liderul conservator grec a subliniat că țările membre ale Uniunii Europene (UE) trebuie să rămână „în permanență în alertă la evenimente”, mai ales când se știe „că aceste tipuri de conflicte și realinieri geopolitice sunt adesea însoțite de strămutări de populații”.

„Întreaga lume se confruntă cu o tulburare fără precedent, nu doar politică și militară, ci și economică, cu consecințe încă necunoscute în domeniul energiei, transportului maritim și comerțului”, a adăugat Mitsotakis.

Politicianul grec a subliniat că libertatea navigației, pe care a descris-o drept o „cerință” pentru „bunăstarea popoarelor”, este „în prezent atacată”.

Misiunea navală europeană „Aspides”

În acest sens, el a cerut țărilor UE să consolideze misiunea navală europeană „Aspides” din Marea Roșie , aflată sub comanda operațională a Greciei, cu mai multe nave, cu scopul de a proteja comerțul maritim din această regiune.

„Puține țări europene participă (la misiune), așa că va trebui să ne demonstrăm solidaritatea într-un mod mai practic”, a subliniat Mitsotakis cu privire la „Aspides”, răspunsul UE la atacurile houthi asupra navelor din Marea Roșie.

Revenirea pe calea diplomației

În ceea ce privește războiul declanșat de atacurile SUA și Israelului împotriva Iranului , premierul grec a subliniat că „încă de la început” au cerut „tuturor părților să revină pe calea diplomației”.

Mitsotakis a cerut Iranului să „abandoneze ambițiile sale nucleare și să înceteze amenințările împotriva Israelului și a țărilor din Golful Persic”.

Între timp, el a subliniat că „operațiunile la scară largă pe teritoriul libanez, în special în sudul Libanului, trebuie respinse”.

În cele din urmă, liderul conservator a subliniat că securitatea Ciprului, țara UE cea mai apropiată de conflict, este pentru Grecia o chestiune de „prioritate națională fundamentală”.

 

