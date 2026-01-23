Prima pagină » Știri externe » Kyriakos Mitsotakis, premierul Greciei: Europa nu poate intra în „Consiliul de Pace” propus de Trump

Kyriakos Mitsotakis, premierul Greciei: Europa nu poate intra în „Consiliul de Pace” propus de Trump

Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, consideră că noul proiect lansat de fostul președinte american Donald Trump depășește limitele mandatului ONU și ar putea duce la crearea unei structuri paralele de putere la nivel internațional.
Sursă foto: X / Kyriakos Mitsotakis
Victor Dan Stephanovici
23 ian. 2026, 11:40, Știri externe

Într-un interviu pentru Euronews, Mitsotakis a explicat că majoritatea statelor europene nu pot susține inițiativa „Board of Peace”, întrucât aceasta se situează în afara cadrului stabilit de Consiliul de Securitate al ONU. Potrivit lui, există un consens european că proiectul depășește mandatul ONU, ceea ce face dificilă participarea Uniunii Europene în ansamblu.

Din Gaza, spre conflicte globale

„Board of Peace” a fost prezentat oficial la Forumul Economic Mondial de la Davos. Ideea de Consiliu de Pace a pornit de la un plan în 20 de puncte propus de Trump pentru încetarea focului în Gaza. ONU a susținut inițial planul. Ulterior, proiectul a fost extins pentru a aborda și alte crize internaționale. Această extindere a stârnit critici din partea unor aliați europeni. Există dealtfel temerea că noua structură ar putea dubla sau chiar submina mecanismele globale existente. Astfel, Donald Trump ar primi pe tavă o influență disproporționată.

Deși administrația Trump estima că aproximativ 35 de state vor sprijini inițiativa, mai puțin de 20 au semnat. În Europa, doar Ungaria și Bulgaria au aderat oficial, în timp ce Franța, Suedia și Norvegia au refuzat. Italia a anunțat că nu va participa „deocamdată”, invocând aceleași rezerve privind compatibilitatea cu structurile ONU.

Mitsotakis, sprijin pentru Gaza și interesele UE

Mitsotakis a subliniat că Statele Unite ar trebui să joace un rol important în reconstrucția Fâșiei Gaza, dar a insistat ca implicarea să fie limitată strict la acest teritoriu și pe o perioadă determinată. „Nu putem transforma o acțiune punctuală într-un mecanism global care ocolește instituțiile internaționale consacrate”, a afirmat premierul grec.

Referindu-se la recentele divergențe dintre SUA și Europa privind Groenlanda, Mitsotakis a salutat renunțarea lui Trump la ideea preluării forțate a teritoriului. În locul acesteia, Washingtonul a acceptat un acord de securitate pe termen lung pentru zona Arctică, mediat de NATO. „Relația transatlantică devine mai complexă și trebuie gestionată diferit”, a concluzionat liderul grec, subliniind că Uniunea Europeană trebuie să își apere mai ferm interesele.

