Cocaină la vânzare în apropierea unui liceu din Constanța. Traficantul a fost arestat

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Constanța au dispus reținerea unui tânăr în vârstă de 25 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Măsura preventivă a fost luată după ce bărbatul a fost prins în flagrant, în apropierea unei școli din municipiul Constanța, de către polițiști din cadrul Serviciului de Siguranță Rutieră, în timp ce deținea aproximativ 100 grame cocaină, destinată comercializării.

Individul a fost oprit în trafic, dar în momentul în care i-au fost solicitate documentele pentru a i se stabili identitatea a coborât din autoturism și a fugit către gardul unui liceu aflat în imediata apropiere, unde a fost imobilizat de către polițiști.

De asemenea, în mașină au fost găsite și ridicate sumele de peste 10.000 lei, 400 euro și 700 USD.

În aceeași zi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a dispus arestarea preventivă a inculpatului.