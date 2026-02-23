Prima pagină » Știri externe » Apariție publică regală după arestarea fostului prinț Andrew. Prințul William și Prințesa Kate la Premiile BAFTA.

Apariție publică regală după arestarea fostului prinț Andrew. Prințul William și Prințesa Kate la Premiile BAFTA.

Prințul și Prințesa de Wales au oferit o demonstrație de unitate la Premiile de film BAFTA de duminică, marcând a doua apariție publică la nivel înalt a membrilor familiei regale de când Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat sub suspiciunea de abatere în funcție publică.
Apariție publică regală după arestarea fostului prinț Andrew. Prințul William și Prințesa Kate la Premiile BAFTA.
Sursa: Hepta
Laurentiu Marinov
23 feb. 2026, 12:02, Știri externe

Sosiți în ținute complementare cuplul a pășit pe covorul roșu de la Royal Festival Hall din Londra pentru echivalentul britanic al premiilor Oscar, potrivit CNN.

Apariția are loc la doar câteva zile după ce Mountbatten-Windsor, unchiul Prințului William, a devenit primul membru al familiei regale britanice arestat în istoria modernă. Fostul Prinț Andrew, care a negat toate faptele anterioare, dar nu a comentat ultimele afirmații, a fost eliberat după ce a petrecut mai mult de 10 ore în custodia poliției.

În imaginile de pe covorul roșu, se poate auzi un participant întrebând cu voce tare dacă monarhia este „în pericol”, deși cuplul regal a trecut pe lângă reporteri fără comentarii. Întrebat dacă a văzut filmul nominalizat la premiul „Cel mai bun film”, „Hamnet”, înainte de a se așeza la locurile lor, William le-ar fi spus celorlalți doi invitați: „Trebuie să fiu într-o stare destul de calmă și nu sunt în acest moment”, potrivit mai multor agenții de știri britanice, inclusiv postul public de televiziune BBC .

Prințul și Prințesa de Wales, „profund îngrijorați de dezvăluiri”

Deși Prințul și Prințesa de Wales nu au emis o declarație cu privire la arestare, un purtător de cuvânt al palatului a declarat la începutul acestei luni că sunt „profund îngrijorați de dezvăluirile continue” legate de legăturile lui Mountbatten-Windsor cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Prezența lor nu a fost complet neașteptată – William este în prezent președintele Academiei Britanice de Film și Televiziune (BAFTA) – dar a fost prima dată când cuplul a fost împreună la ceremonia anuală din 2023, iar diagnosticul de cancer al lui Kate a fost diagnosticat anul următor.

Joi, Regele Charles al III-lea a avut o apariție ceva mai surprinzătoare la Săptămâna Modei de la Londra, unde a stat în primul rând al prezentării de modă a designerului britanico-nigerian Tolu Coker, la doar câteva ore după arestarea fratelui său. În aceeași zi, monarhul în vârstă de 77 de ani a emis o declarație în care promitea că familia regală „își va continua datoria și serviciul față de voi toți” în mijlocul crizei care se desfășoară.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV Fosta ziaristă care și-a aruncat fetița de șapte ani de la etajul 5, trimisă în judecată pentru tentativă de omor calificat. La scurt timp, ea a cerut o întâlnire cu copilul / Reacția tatălui
G4Media
Digi RCS-RDS, anunț pentru toți abonații TV, internet sau telefonie mobilă din România. Cum pot fi plătite facturile
Gandul
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
Ferma unde au murit 214 bizoni ieșea bine la controale. Șefa Poliției Animalelor Cluj era căsătorită cu managerul țarcului
Libertatea
Ce se întâmplă cu pensiile românilor în luna martie 2026. Decizia este oficială
CSID
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor