Prima pagină » Social » Bărbat arestat preventiv deoarece a condus o mașină deși avea o alcoolemie uriașă. El nu are permis de conducere

Bărbat arestat preventiv deoarece a condus o mașină deși avea o alcoolemie uriașă. El nu are permis de conducere

Un bărbat a fost arestat preventiv deoarece a condus o mașină deși avea o alcoolemie uriașă. În plus, bărbatul descoperit la volan nu are permis de conducere. Incidentul s-a produs într-o localitate din județul Brăila.
Bărbat arestat preventiv deoarece a condus o mașină deși avea o alcoolemie uriașă. El nu are permis de conducere
Petru Mazilu
09 feb. 2026, 17:39, Social

Bărbatul a fost descoperit în timp ce conducea o mașină în comuna brăileană Ulmu. Șoferul avea o alcoolemie uriașă de peste 2,20 g/l alcool pur în sânge.

„La data de 07.02.2026, organele de cercetare penală din cadrul Poliției Orașului Făurei s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 07.02.2026, în jurul orei 22:00, inculpatul D. L.-M. a fost depistat după ce a condus autoturismul pe drumurile publice, pe raza comunei Ulmu, jud. Brăila, fără a poseda permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule și având în sânge o alcoolemie peste limita legală, respectiv 2,20 g‰; prin ordonanța din data de 09.02.2026, dosarul a fost preluat pentru continuarea urmăririi penale de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila”, a transmis Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila.

Bărbatul este cercetat într-un dosar de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Anchetatorii au aflat că inculpatul a mai fost condamnat pentru săvârșirea celor două infracțiuni. Ca urmare, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și luni a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Recomandarea video

Cine este șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, care candidează la funcția de Procuror General: A ținut la sertar ancheta privind agresiunile sexuale comise de fostul episcop de Huși
G4Media
Artiștii se revoltă după ce Guvernul le-a pregătit normă de 8 ore ca în fabrică. Maia Morgenstern: Vreau schimbarea legii/ Nicu Alifantis: E de râsu-plânsu/ Manuela Hărăbor: Aduc aminte de Suzana Gîdea/ UNITER: Nici în comunism nu era așa
Gandul
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
Libertatea
Ce să ai neapărat la tine când zbori cu avionul să nu faci cheaguri de sânge. Trucul simplu care reduce riscul de boli de inimă
CSID
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Promotor