Prima pagină » Știrile zilei » Cehia: Un bărbat a fost arestat sub suspiciunea că lucra pentru serviciile chineze de informații

Cehia: Un bărbat a fost arestat sub suspiciunea că lucra pentru serviciile chineze de informații

Autoritățile din Cehia au reținut o persoană suspectată că ar fi lucrat pentru serviciile chineze de informații. Acesta este primul caz instrumentat în baza noilor prevederi legale privind colaborarea cu o putere străină.
Cehia: Un bărbat a fost arestat sub suspiciunea că lucra pentru serviciile chineze de informații
Sursa foto: X
Radu Mocanu
22 ian. 2026, 13:30, Știri externe

„Sâmbătă, 17 ianuarie, la primele ore ale dimineții, Poliția Cehă a reținut o persoană suspectată că ar aparține unui serviciu de informații chinez. Această persoană a fost ulterior acuzată de activități neautorizate pentru o putere străină”, se arată într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare de către Serviciul de Informații de Securitate al Cehiei. 

Purtătorul de cuvânt al Poliției, Jakub Vinčálek, a declarat că acesta este primul caz de urmărire penală deschis în baza articolului din Codul Penal referitor la activități neautorizate pentru o putere străină, prevedere intrată în vigoare în februarie anul trecut. În anchetă este implicat și Parchetul Superior din Praga, notează CT24

Noua lege vizează persoanele care acționează în favoarea unui stat sau organizații străine, „cu intenția de a amenința sau de a prejudicia ordinea constituțională, suveranitatea, integritatea teritorială, apărarea sau securitatea Republicii Cehe” și pedeapsa poate ajunge până la 15 ani de închisoare. 

Fostul ministru de Interne, Vít Rakušan, a afirmat anterior că introducerea sancțiunilor penale este necesară pentru a combate atacurile hibride, însă liderul deputaților actualului partid de guvernare, ANO, a declarat că intenționează să abroge legea. 

Recomandarea video

EXCLUSIV Ministrul Sănătății, după investigația G4Media despre „mafia parafelor”: Au existat „tot felul de rezistențe” din sistem
G4Media
Cât mai ține gerul. Când revin temperaturile cu plus. Noi informații de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Gandul
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Avocata care plănuia să „răzbune” moartea fiului ei prin asasinate, condamnată cu executare. Martorii: „Inculpata îl jignea în mod repetat, îi spunea că nu e bun de nimic”
Libertatea
Ce salariu are o asistentă medicală în 2026, la stat VS în sistemul medical
CSID
Radare de trafic automate, incluse într-un contract URIAȘ. Sistemul e-SIGUR devine realitate
Promotor