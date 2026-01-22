Cehia: Un bărbat a fost arestat sub suspiciunea că lucra pentru serviciile chineze de informații

„Sâmbătă, 17 ianuarie, la primele ore ale dimineții, Poliția Cehă a reținut o persoană suspectată că ar aparține unui serviciu de informații chinez. Această persoană a fost ulterior acuzată de activități neautorizate pentru o putere străină”, se arată într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare de către Serviciul de Informații de Securitate al Cehiei.

Purtătorul de cuvânt al Poliției, Jakub Vinčálek, a declarat că acesta este primul caz de urmărire penală deschis în baza articolului din Codul Penal referitor la activități neautorizate pentru o putere străină, prevedere intrată în vigoare în februarie anul trecut. În anchetă este implicat și Parchetul Superior din Praga, notează CT24.

Noua lege vizează persoanele care acționează în favoarea unui stat sau organizații străine, „cu intenția de a amenința sau de a prejudicia ordinea constituțională, suveranitatea, integritatea teritorială, apărarea sau securitatea Republicii Cehe” și pedeapsa poate ajunge până la 15 ani de închisoare.

Fostul ministru de Interne, Vít Rakušan, a afirmat anterior că introducerea sancțiunilor penale este necesară pentru a combate atacurile hibride, însă liderul deputaților actualului partid de guvernare, ANO, a declarat că intenționează să abroge legea.