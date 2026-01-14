Prima pagină » Știrile zilei » Rusia: Doi medici au fost arestați după ce nouă nou-născuți au murit la o maternitate din Siberia

Autoritățile ruse au reținut doi medici de la o maternitate din Siberia, după ce nouă nou-născuți au murit în decurs de câteva săptămâni.
Rusia: Doi medici au fost arestați după ce nouă nou-născuți au murit la o maternitate din Siberia
14 ian. 2026, 10:38, Știri externe

Comitetul de Anchetă al Federației Ruse a anunțat că  medicul șef și șeful interimar al secției de terapie intensivă de la maternitatea din Siberia au fost reținuți miercuri. Cei doi medici sunt suspectați de cauzarea deceselor prin neglijență profesională, informează Reuters. 

„Ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare de către suspecți a atribuțiilor lor oficiale și profesionale în organizarea și acordarea de îngrijiri medicale, nouă nou-născuți născuți între 1 decembrie 2025 și 12 ianuarie 2026 au decedat”, se arată în comunicatul autorităților, citat de Reuters. 

Ministerul rus al Sănătății a precizat că, în perioada 1 decembrie – 11 ianuarie, la spitalul respectiv s-au născut 234 de copii. Dintre aceștia, 17 nou-născuți au fost internați în stare gravă în secția de terapie intensivă neonatală.

„Dintre cei 17 nou-născuți aflați în stare critică, 16 erau prematuri, inclusiv cei cu greutate extrem de mică la naștere. Toți cei 17 au avut o infecție intrauterină severă. Din păcate, nouă copii nu au supraviețuit”, a transmis ministerul, citat de ABC News. 

Incidentul a provocat reacții în Rusia, care au subliniat contradicția dintre tragedia și obiectivul declarat al președintelui Vladimir Putin de a crește rata natalității. 

Președinta Camerei Superioare din Paralamntul de la Moscova, Valentina Matviyenko, a transmis condoleanțe familiilor și a subliniat că situația este o „tragedie a statului”. „Toate lecțiile corecte trebuie învățate din această tragedie. Concluziile trebuie formulate la nivel federal. Nu trebuie să se repete niciodată”. 

 

