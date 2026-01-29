Anchetă penală în Rusia după ce s-au înregistrat mai multe decese la un centru de îngrijire din Siberia

Comitetul de Anchetă al Rusiei a anunțat joi că a deschis un dosar penal privind „încălcări ale normelor sanitare soldate cu moartea pacienților” într-un centru de îngrijire neuropsihiatric din Novokuznetsk, Siberia, notează Reuters.

În total, 46 de persoane au fost spitalizate în urma izbucnirii focarului, iar cel puțin trei pacienți au murit. Alte șase decese sunt în prezent investigate pentru a stabili dacă au legătură directă cu infecția.

Printre cei decedați se numără o tânără de 21 de ani cu paralizie cerebrală și un bărbat de 19 ani.

În urma testelor efectuate de ministerul regional al Sănătății, din 128 de de rezidenți ai centrului, 46 au fost confirmați cu gripă și alți doi cu pneumonie.

Scandalul vine la scurt timp după un alt caz, tot în Novokuznetsk, unde nouă nou născuți au murit în decurs de nouă zile, imediat după Anul Nou, incident care a dus, la rândul său, la declanșarea unei anchete penale pentru neglijență.