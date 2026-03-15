Zelenski spune că Rusia furnizează Iranului drone Shahed

Rusia furnizează Iranului drone Shahed pentru a fi folosite împotriva Statelor Unite și Israelului, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat CNN.
Sursa foto: Mihai Pop/GMN/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
15 mart. 2026, 07:57, Știri externe

Zelenski a declarat că este „100% cert” faptul că Iranul a folosit drone Shahed de fabricație rusă pentru a ataca bazele americane.

Dronele Shahed au fost folosite și în alte atacuri din regiune, însă, potrivit Reuters, nu este întotdeauna clar cine le-a produs.

Iranul a dezvoltat inițial drona Shahed, o variantă mult mai ieftină decât rachetele.

Aceste drone au fost folosite pe scară largă în războiul din Ucraina, unde, potrivit autorităților de la Kiev, Rusia a lansat mii de astfel de aparate începând din toamna anului 2022.

Deși Iranul a furnizat inițial aceste drone, Rusia produce acum propriile sale modele Shahed.

Drone de tip Shahed au fost adoptate ulterior și de armatele altor țări, inclusiv de armata americană, care a declarat că acestea fac parte din actuala campanie împotriva Iranului.

