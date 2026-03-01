Iran și-a pus vecinii în cap. Un lider din Golf vorbește despre o escaladare periculoasă

Atacul Iranului asupra portului Duqm din Oman reprezintă „o încălcare gravă”, a declarat Jasem al-Budaiwi, șeful Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG), potrivit Al Jazeera.

De asemenea, Jasem al-Budaiwi a condamnat atacul Iranului asupra unui petrolier în largul coastei Omanului, numindu-l „o escaladare periculoasă care amenință securitatea regională”.

El a descris aceste acțiuni drept „provocări inacceptabile” care „subminează stabilitatea” în Golf și a subliniat necesitatea reținerii și a respectării dreptului internațional.

Anterior, Anwar Gargash, consilier diplomatic al liderului Emiratelor Arabe Unite, a spus că atacurile Iranului din Golf au izolat țara. Totodată, el a avertizat Teheranul să nu-și mai vizeze vecinii, așa cum s-a întâmplat în ultimele ore.

„Agresiunea iraniană împotriva statelor din Golf a fost o greșeală de calcul și a izolat Iranul într-un moment critic. Războiul vostru nu este cu vecinii voștri. Întoarceți-vă la rațiune și tratați-vă vecinii rațional și responsabil înainte ca cercul izolării și escaladării să se lărgească”, a declarat Anwar Gargash.

Iranul a lansat duminică dimineață un nou val de atacuri cu rachete și drone în Orientul Mijlociu. Explozii au fost raportate în mai multe capitale și orașe importante, inclusiv Doha și Dubai. Printre țintele vizate este un port din Oman, țara care a găzduit negocierile dintre delegațiile din SUA și Iran înainte de izbucnirea conflictului militar. Cel puțin două drone au vizat portul Duqm din Oman.

Un muncitor străin a fost rănit după ce una dintre drone a lovit o locuință mobilă a angajaților. Resturile celei de-a doua drone au aterizat lângă rezervoarele de combustibil, fără a provoca pagube materiale, a mai transmis sursa.

Totodată, iranienii au atacat o navă cisternă de petrol în Oman. Patru persoane au fost rănite. La bord erau 15 indieni și cinci iranieni.