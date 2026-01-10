Autoritățile iraniene au anunțat arestarea unui cetățean străin acuzat de spionaj în favoarea Israelului

„Un cetățean străin, care a intrat în țară sub acoperire și cu un scop bine definit din partea serviciului de informații al regimului sionist, a fost arestat de Organizația de Informații a IRGC în timp ce colecta informații și evalua impactul acțiunilor teroriste ale agenților săi. În urma percheziției bunurilor sale și a ascunzătorii acestuia, au fost descoperite documente care confirmă activitatea sa de spionaj”, se arată în comunicatul agenției iraniene Tasnim, citate de Reuters.

De la finalul lunii decembrie, cetățenii iranieni protestează. Inițial, manifestațiile au fost cauzate de prăbușirea monedei naționale și creșterea costului vieții, dar s-au extins rapid în întreaga țară, reflectând critici mai largi la adresa regimului religios.

Autoritățile de la Teheran acuză Statele Unite și Israelul că ar fi implicate în alimentarea protestelor. Vineri, ayatollahul Khamenei a declarat că protestatarii „își distrug propriile străzi pentru a face fericit președintele altei țări”, făcând referire directă la Donald Trump.