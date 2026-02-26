Incident armat în Cuba. Rusia acuză Statele Unite de provocare agresivă

Potrivit Reuters, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a declarat joi că evenimentul reprezintă „o provocare agresivă a Statelor Unite, menită să detoneze un conflict”.

Patru morți și mai mulți răniți

Conform autorităților de la Havana, incidentul armat în Cuba a avut loc miercuri, când un grup de exilați cubanezi, aflați la bordul unei ambarcațiuni rapide înmatriculate în statul american Florida, a pătruns în apele teritoriale cubaneze.

Aceștia ar fi deschis focul asupra unei patrule navale cubaneze. Forțele de securitate ale statului Cuba au reacționat, ucigând patru dintre atacatori și rănind alți șase, potrivit comunicatului oficial al guvernului cubanez.

Într-o declarație citată de TASS, Maria Zakharova a avertizat că incidentul armat în Cuba trebuie analizat în contextul tensiunilor crescânde dintre Statele Unite și mai multe state considerate adversare geopolitice de Washington.

„Este o provocare agresivă, menită să escaladeze situația și să declanșeze un conflict”, a afirmat oficialul rus, sugerând o implicare indirectă a Statelor Unite prin tolerarea sau sprijinirea unor astfel de acțiuni.

Guvernul cubanez a reiterat că va continua să apere suveranitatea națională și a avertizat că orice incursiune neautorizată în apele sale teritoriale va fi tratată ca un act ostil.