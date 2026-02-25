Cuba susține că a ucis patru persoane după ce o ambarcațiune din SUA a deschis focul în apele sale teritoriale

Autoritățile cubaneze susțin că forțele lor au ucis patru persoane după ce o ambarcațiune rapidă înregistrată în SUA ar fi pătruns în apele teritoriale ale Cubei și ar fi deschis focul asupra unei nave de patrulare. Incidentul, soldat cu și mai mulți răniți, cel puțin șase, a amplificat tensiunile dintre Havana și Washington, scrie SkyNews.

Ministerul cubanez de Interne a precizat că ambarcațiunea s-a apropiat la mai puțin de o milă marină de Falcones Cay, pe coasta de nord a insulei. Potrivit oficialilor, cinci membri ai unei unități de patrulare cubaneze au interceptat vasul înainte de schimbul de focuri.

Detaliile confruntării

Oficialii cubanezi susțin că echipajul ambarcațiunii a deschis primul focul, rănind comandantul navei de patrulare. În replică, forțele cubaneze au tras asupra vasului, ucigând patru persoane și rănind alte șase.

Răniții au fost evacuați și primesc îngrijiri medicale, au transmis autoritățile. Identitatea victimelor nu a fost făcută publică. Cuba a confirmat că ambarcațiunea era înregistrată în Florida și a furnizat numărul de înmatriculare.

Ministerul de Interne a anunțat că este în desfășurare o anchetă pentru a clarifica toate circumstanțele incidentului.

Oficialii americani cer investigații

Incidentul a provocat reacții ferme din partea liderilor politici din SUA. Procurorul general al statului Florida, James Uthmeier, a anunțat deschiderea unei anchete separate, în colaborare cu agenții statale și federale.

Congresmanul din Florida Carlos Gimenez a cerut o investigație „urgentă”, calificând incidentul drept un „masacru”. El a solicitat autorităților americane să stabilească dacă printre victime se află cetățeni sau rezidenți legali ai SUA.

Tensiuni în creștere între Washington și Havana

Confruntarea are loc pe fondul relansării tensiunilor dintre Statele Unite și Cuba. Cooperarea bilaterală în domenii precum combaterea traficului de droguri a stagnat în ultimele luni.

De asemenea, SUA au intensificat presiunea economică asupra insulei, inclusiv prin restricții care afectează livrările de petrol. Oficialii cubanezi au reafirmat angajamentul față de apărarea suveranității și a apelor teritoriale.

În contextul tensiunilor recente dintre Washington și Havana, Canada a anunțat că pregătește un pachet de sprijin pentru Cuba.