Canada sfidează presiunea Washingtonului și pregătește ajutor pentru Cuba

Luni, Canada a reiterat angajamentul său de a oferi asistență pentru Cuba. Țara se confruntă cu dificultăți majore din cauza deficitului sever de carburanți și a întreruperilor frecvente de curent. Anunțul a fost făcut de ministra afacerilor externe, Anita Anand, deși detalii concrete privind natura exactă a ajutorului nu au fost încă divulgate, mai scrie CNN.

Situația energetică a Cubei s-a deteriorat semnificativ în ultimele săptămâni. Administrația lui Donald Trump a impus restricții asupra tuturor transporturilor de petrol destinate insulei. Restricțiile se aplică inclusiv pentru cele provenite din Venezuela, principalul furnizor de țiței al Cubei. Aceste măsuri au avut un impact negativ, ducând la creșteri substanțiale ale prețurilor la alimente și transport. În ultima vreme s-au raportat și pene de curent prelungite, în diverse zone.

Cuba: temeri legate de o potențială criză umanitară

Oficialii canadieni și-au exprimat anterior îngrijorarea cu privire la evoluția situației din Cuba, avertizând asupra „riscului crescut al unei crize umanitare” dacă nevoile energetice fundamentale ale populației nu sunt satisfăcute. Organizația Națiunilor Unite a emis, de asemenea, o alertă, subliniind consecințele sociale și economice potențial grave ale deficitului de energie.

Embargoul petrolier impus Cubei se desfășoară într-un moment tensionat. Acesta este caracterizat de eforturile Washingtonului de a intensifica presiunea economică asupra regimului comunist de la Havana. Strategia SUA include exercitarea de influență asupra țărilor care furnizează combustibil Cubei, cum ar fi Mexicul, și a generat tensiuni diplomatice considerabile atât cu Ottawa, cât și cu alte capitale internaționale.

Efectele economice și sociale, sub presiunile SUA

Lipsa de combustibil a perturbat grav viața cotidiană în Cuba. În ultimele săptămâni, numeroase companii aeriene, inclusiv cele canadiene, au fost nevoite să anuleze zeci de zboruri către insulă din cauza lipsei de kerosen. Situația afectează în mod direct sectorul turistic, o sursă vitală de venituri pentru economia cubaneză.

Criza a stârnit deja preocupări serioase privind disponibilitatea alimentelor, a energiei și a serviciilor publice esențiale. În acest context, Canada se alătură Mexicului în eforturile de a oferi asistență umanitară.

Presiunile exercitate de Washington asupra Cubei fac parte dintr-un cadru mai amplu de tensiuni regionale. Acestea au fost accentuate, printre altele, de acțiunile militare ale SUA în Venezuela în ianuarie, care au contribuit la intensificarea blocadei petroliere asupra Havanei.

În lumina acestor dezvoltări, Canada își reconfirmă angajamentul pentru stabilitate și monitorizează îndeaproape evoluția evenimentelor. Între timp, autoritățile de la Havana depun eforturi pentru a identifica surse alternative de energie, în speranța de a preveni o deteriorare și mai severă a condițiilor de trai pentru locuitorii insulei.