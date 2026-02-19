Prima pagină » Știri externe » Vladimir Putin: Rusia nu va accepta noile sancțiuni americane împotriva Cubei

Vladimir Putin: Rusia nu va accepta noile sancțiuni americane împotriva Cubei

În cadrul unei întrevederi recente la Kremlin cu ministrul cubanez de externe, Bruno Rodríguez Parrilla, președintele Vladimir Putin a declarat că Moscova rămâne un partener de încredere pentru Havana, arată Euronews.
Vladimir Putin: Rusia nu va accepta noile sancțiuni americane împotriva Cubei
Sursa foto: Kremlin/dpa
Victor Dan Stephanovici
19 feb. 2026, 08:29, Știri externe

Referitor la noile restricții impuse de Washington, Vladimir Putin a fost categoric: „Știți care este punctul nostru de vedere. Nu acceptăm astfel de măsuri”. Liderul rus a subliniat că Federația Rusă a susținut constant dreptul Cubei la autodeterminare și independență. El a promis că acest ajutor va continua, mai scrie Euronews.

Această solidaritate este afișată într-un context marcat de pene de curent masive în Cuba, cauzate de lipsa acută de combustibil. Situația este agravată și de embargoul american asupra resurselor petroliere.

Apeluri la diplomație și responsabilitate

Și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a taxat acțiunile SUA, cerând oficialilor de la Washington să dea dovadă de „bun simț” și să renunțe la planurile de blocadă maritimă. Lavrov a reiterat angajamentul Rusiei de a proteja suveranitatea și securitatea aliatului său din Caraibe.

În completare, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că relațiile bilaterale se vor consolida, Moscova fiind pregătită să ofere asistență Havanei în aceste momente dificile.

Situația din Cuba a devenit dramatică după ce principalii săi furnizori de petrol s-au retras. Livrările din Venezuela au încetat în luna ianuarie, în urma capturării lui Nicolás Maduro de către forțele americane sub acuzații de trafic de droguri. Totodată, Mexicul a oprit exporturile către insulă pentru a evita tarifele vamale suplimentare amenințate de administrația SUA.

Ministrul Bruno Rodríguez a descris situația economică drept una „în deteriorare considerabilă”, acuzând Statele Unite de încălcarea normelor internaționale. Deși populația resimte lipsuri severe, oficialul susține că cetățenii rămân uniți.

Asistență umanitară și impactul asupra turismului

Ca răspuns la criză, Rusia pregătește transporturi umanitare cu păcură și motorină. Totuși, problemele energetice afectează deja sectoarele economice cheie; agențiile de turism ruse au suspendat vacanțele către Cuba, deoarece autoritățile locale nu mai pot asigura alimentarea cu carburant a avioanelor.

Recomandarea video

De ce JD Vance constituie o enigmă pentru lume
G4Media
Ar trebui România să se gândească la un program nuclear? Fostul șef al Statului Major: Să nu ne comparăm cu polonezii / Analist militar: Așa ar trebui să facem și noi / Analist politic: Avem un sindrom de inferioritate
Gandul
Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Ce pregătire are prefectul Capitalei Andrei Nistor, care gestionează planul de cod roșu în București: certificat de patiserie franceză și licență la Universitatea Ecologică
Libertatea
Zodia afectată radical de rune pe final de februarie. Mihai Voropchievici: „Vin vești care sunt atât de mari, încât vă pot schimba viața”
CSID
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Promotor