Vladimir Putin: Rusia nu va accepta noile sancțiuni americane împotriva Cubei

Referitor la noile restricții impuse de Washington, Vladimir Putin a fost categoric: „Știți care este punctul nostru de vedere. Nu acceptăm astfel de măsuri”. Liderul rus a subliniat că Federația Rusă a susținut constant dreptul Cubei la autodeterminare și independență. El a promis că acest ajutor va continua, mai scrie Euronews.

Această solidaritate este afișată într-un context marcat de pene de curent masive în Cuba, cauzate de lipsa acută de combustibil. Situația este agravată și de embargoul american asupra resurselor petroliere.

Apeluri la diplomație și responsabilitate

Și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a taxat acțiunile SUA, cerând oficialilor de la Washington să dea dovadă de „bun simț” și să renunțe la planurile de blocadă maritimă. Lavrov a reiterat angajamentul Rusiei de a proteja suveranitatea și securitatea aliatului său din Caraibe.

În completare, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că relațiile bilaterale se vor consolida, Moscova fiind pregătită să ofere asistență Havanei în aceste momente dificile.

Situația din Cuba a devenit dramatică după ce principalii săi furnizori de petrol s-au retras. Livrările din Venezuela au încetat în luna ianuarie, în urma capturării lui Nicolás Maduro de către forțele americane sub acuzații de trafic de droguri. Totodată, Mexicul a oprit exporturile către insulă pentru a evita tarifele vamale suplimentare amenințate de administrația SUA.

Ministrul Bruno Rodríguez a descris situația economică drept una „în deteriorare considerabilă”, acuzând Statele Unite de încălcarea normelor internaționale. Deși populația resimte lipsuri severe, oficialul susține că cetățenii rămân uniți.

Asistență umanitară și impactul asupra turismului

Ca răspuns la criză, Rusia pregătește transporturi umanitare cu păcură și motorină. Totuși, problemele energetice afectează deja sectoarele economice cheie; agențiile de turism ruse au suspendat vacanțele către Cuba, deoarece autoritățile locale nu mai pot asigura alimentarea cu carburant a avioanelor.