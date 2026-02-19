Vântul războiului suflă din ce în ce mai puternic între SUA și Iran

Informația a fost anunțată de CBS News, care citează surse bine informate. Sursele au subliniat că președintele american nu a luat încă o decizie.

În ajunul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace în Gaza, la Washington, vântul războiului pare să sufle din ce în ce mai puternic între SUA și Iran. Cele două țări, în timp ce mențin deschise negocierile nucleare, se pregătesc pentru confruntare.

Axios avertizează asupra celui mai pesimist scenariu. Afirmă că administrația Trump este mai aproape de război în Orientul Mijlociu decât crede majoritatea americanilor.

Șeful devine nerăbdător

„Șeful devine nerăbdător. Unii dintre cei din jurul său îl avertizează să nu intre în război cu Iranul. Cred însă că există o probabilitate de 90% să asistăm la acțiuni militare în următoarele săptămâni”, a declarat unul dintre consilierii lui Trump.

Semnele sunt evidente

Semnele sunt evidente. Aparatul militar al lui Trump include acum două portavioane, o duzină de nave de război, sute de avioane de vânătoare și mai multe sisteme de apărare aeriană, deși o parte din această putere de foc este încă în drum spre destinație. Cum ar fi USS Gerald Ford, care ar putea traversa în acest moment Strâmtoarea Gibraltar cu puternica sa escortă.

Numai în ultimele 24 de ore, alte 50 de avioane de vânătoare – F-35, F-22 și F-16 – au fost trimise în regiune, transportul aerian colosal continuând neîntrerupt timp de două zile.

Teheranul își desfășoară și el forțele

Între timp, Teheranul își desfășoară și el forțele. Descentralizează autoritatea decizională, consolidează siturile nucleare și intensifică represiunea asupra disidenților interni.

Una dintre cele mai recente mișcări este anunțul unui exercițiu naval comun cu Moscova în Strâmtoarea Hormuz, o cale navigabilă strategică între Golful Persic și Oceanul Indian, prin care trece aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.

Manevrele sunt planificate nu departe de portavionul american USS Abraham Lincoln, care navighează în largul coastelor Omanului.

„Mai periculoasă decât nava de război americană este arma care o poate trimite pe fundul mării”, a amenințat liderul suprem Ali Khamenei.

Liderii iranieni se pregătesc pentru atac

Liderii iranieni se pregătesc pentru un atac care ar putea perturba lanțul de comandă. Pasdaran a anunțat la începutul lunii intenția sa de a restabili strategia de „apărare mozaic”, care oferă comandanților autonomie în emiterea de ordine către unitățile lor.

Municipalitatea din Teheran a identificat, de asemenea, stații de metrou, parcări și alte locuri care ar putea servi drept adăposturi antiaeriene.

În cele din urmă, Iranul face lucrări la instalațiile sale nucleare pentru a le proteja mai bine de posibile atacuri, potrivit imaginilor satelitare publicate de Institutul pentru Știință și Securitate Internațională.

Potrivit Axios, o operațiune militară americană în Iran ar fi o campanie masivă care ar dura săptămâni întregi. Ar semăna mai mult cu un război pe scară largă decât cu raidurile țintite efectuate luna trecută în Venezuela.

Impact dramatic asupra întregii regiuni

Ar fi probabil o operațiune comună între Statele Unite și Israel. Un astfel de război ar avea un impact dramatic asupra întregii regiuni, unde liderii arabi și musulmani fac presiuni pentru a evita conflictul.

A doua rundă de negocieri de la Geneva a înregistrat „progrese”. Teheranul a anunțat că „elaborează un cadru coerent pentru viitoarele negocieri cu Statele Unite”, probabil în termen de două săptămâni.

Între timp, Moscova a declarat că este „dispusă să preia uraniul îmbogățit iranian” pentru a permite un acord privind programul nuclear al Teheranului. Dar diferențele rămân mari, iar liderii americani nu par optimiști cu privire la posibilitatea de a le depăși.

Vicepreședintele JD Vance a remarcat că negocierile „au decurs bine” în unele privințe, dar „în altele, a fost foarte clar că iranienii nu sunt încă dispuși să recunoască și să abordeze limitele stabilite de Trump”.

La 19 iunie, Casa Albă a stabilit un termen de două săptămâni pentru a decide între continuarea negocierilor sau atacuri. Trei zile mai târziu, Trump a lansat Operațiunea Midnight Hammer.