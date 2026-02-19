Trump a marcat Luna Istoriei Negre la Casa Albă, după scandalul clipului rasist cu familia Obama

„Sărbătorim Luna Istoriei Negre. Onorăm memoria celor care ne-au precedat continuându-le moștenirea”, a declarat președintele în cadrul discursului său, potrivit Associated Press.

În cadrul evenimentului liderul de la Casa Albă a evidențiat membri afro-americani ai administrației sale, printre care secretarul pentru Locuințe și Dezvoltare Urbană, Scott Turner, precum și Alice Marie Johnson, „țarul grațierilor”.

„Acest președinte te aude. Acestui președinte îi pasă de tine. Nu lăsa pe nimeni să-ți spună că acest președinte de aici, Donald Trump, nu este pentru America de culoare. Pentru că el este”, a declarat Johnson în cadrul discursului susținut la recepție.

Trump și-a expus măsurile luate în timpul mandatului, despre care a spus că au avut un impact pozitiv asupra populației de culoare, printre care eliminarea impozitului federal pe bacșișuri și desfășurarea Gărzii Naționale în orașe cu populații afro-americane semnificative, precum Washington, New Orleans și Memphis.

Evenimentul s-a petrecut la câteva săptămâni după ce președintele a provocat un scandal prin distribuirea unui videoclip rasist la adresa fostului președinte Obama. Trump a republicat un videoclip cu imagini generate de inteligența artificială în care Barack Obama și Michelle Obama sunt înfățișați ca maimuțe.

În cadrul evenimentului de la Casa Albă, acesta nu a făcut nicio referire la videoclipul controversat, pe care l-a șters ulterior în urma reacțiilor negative.

Privind scandalul, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că președintele a fost „fals etichetat și calomniat ca rasist”.