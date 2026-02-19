Prima pagină » Știrile zilei » Statele Unite, pregătite să atace Iran chiar începând cu acest sfârșit de săptămână

Armata Statelor Unite ale Americii este pregătită să lanseze lovituri militare împotriva Iranului chiar din acest weekend, însă președintele Donald Trump nu a decis încă dacă va autoriza o astfel de acțiune, au declarat surse pentru CNN.
Armata americană ar putea fi pregătită pentru un atac până la sfârșitul săptămânii, în urma unei consolidări prezenței militare în Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor cu Iran. Cu toate acestea, sursele citate de CNN au precizat că Trump nu a luat o decizie și a prezentat argumente atât pro, cât și contra și s-a consultat cu apropiații săi cu privire la cea mai bună opțiune.

„(N.r. – Donald Trump) Petrece foarte mult timp gândindu-se la această decizie”, au precizat sursele. 

În contextul consolidării prezenței militare în Orient, portavionul USS Gerald Ford, cel mai avansat portavion american, ar putea ajunge în regiune chiar în acest weekend. 

Tensiunile vin pe fondul discuțiilor de la Geneve. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat că cele două părți au au ajuns la o înțelegere generală asupra principiilor care vor sta la baza unui posibil acord, iar Washingtonul susține că mai sunt aspecte cheie de clarificat. 

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat că opțiunea unui atac este luată în vedere, dar, „diplomația este întotdeauna prima opțiune”.

Statele Unite solicită Iranului să renunțe la programul său nuclear și  încearcă, de asemenea, să extindă agenda negocierilor asupra stocurilor de rachete, însă Teheranul a precizat că ar accepta o limitare a programului în schimbul relaxării sancțiunilor internaționale. 

 

