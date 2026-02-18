Prima pagină » Știrile zilei » Poliția italiană anunță că disidenți chinezi refugiați au fost vizați de atacuri cibernetice

Poliția italiană anunță că disidenți chinezi refugiați au fost vizați de atacuri cibernetice

Poliția din Italia a anunțat miercuri că a detectat atacuri cibernetice îndreptate împotriva Ministerul de Interne al Italiei, care ar fi avut ca scop obținerea de informații despre disidenți chinezi refugiați, informează Le Figaro.
Foto: iStock
Radu Mocanu
19 feb. 2026, 00:47, Știri externe

Potrivit comunicatului de presă emis de autorități, „Se pare că nu au fost sustrase date sensibile legate de activitățile operaționale”. 

Ministerul de Interne a mai fost vizat de atacuri cibernetice între anii 2024 și 2025, iar publicația La Repubblica a relatat că hackerii chinezi ar fi obținut o listă ce conținea informații despre aproximativ 5.000 de polițiști italieni, dintre care mulți erau implicați în misiuni de combaterea terorismului și monitorizarea disidenților chinezi refugiați în Italia.

„Activitățile au fost detectate rapid de poliție ca parte a monitorizării de rutină a sistemelor informatice ale Ministerului de Interne”, mai transmit autorității de la Roma, citate de Le Figaro

Italia a mai fost ținta atacurilor cibernetice. Ministerul italian al Afacerilor Externe a anunțat la începutul lunii februarie că au fost dejucate mai multe atacuri cibernetice atribuite Rusiei, care vizau site-uri guvernamentale și infrastructură  legate de Jocurile Olimpice de Iarnă. 

 

