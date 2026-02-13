Sprijin surpriză în plin război. China oferă un „nou ajutor umanitar” Ucrainei

Anunțul a fost făcut în cadrul întâlnirii cu omologul său ucrainean, Andrii Sîbiga, și citat de televiziunea chineză de stat CCTV, conform agenției AFP.

„Relațiile Chinei cu Ucraina trebuie să rămână pe drumul cel bun”, a afirmat Wang Yi, evidențiind dorința Beijingului de a contribui la sprijinul umanitar și la stabilitatea regiunii.

Oficialul chinez nu a oferit detalii precise despre volumul sau forma noului ajutor, însă a transmis un mesaj clar de susținere față de eforturile Ucrainei în contextul conflictului cu Rusia.

Între timp, următoarea rundă de negocieri diplomatice menite să identifice soluții pentru conflictul din Ucraina este programată pentru marți și miercuri, la Geneva, între Rusia, Ucraina și Statele Unite, au anunțat simultan Kremlinul și autoritățile de la Kiev, potrivit AFP.

Această rundă vine după mai multe încercări de a media un armistițiu și de a facilita un acord politic care să reducă tensiunile și să protejeze civilii afectați de război.

Specialiștii în diplomație consideră că implicarea Chinei, ca actor global influent, ar putea avea un impact semnificativ în contextul negocierilor internaționale, aducând resurse suplimentare pentru ajutorul umanitar și contribuind la eforturile de stabilizare a regiunii.

Totodată, Beijingul urmărește consolidarea relațiilor economice și diplomatice cu Kievul, menținând un echilibru delicat în raport cu Moscova.

Declarația oficială a Chinei survine într-un moment în care sprijinul internațional pentru Ucraina rămâne esențial, iar comunitatea internațională monitorizează atent evoluțiile din negocierile de pace.

Analistii estimează că noul ajutor umanitar chinezesc va fi privit ca un gest de susținere concret și va influența pozitiv imaginea Beijingului în plan global, în paralel cu participarea la dialogul de la Geneva.