Prima pagină » Știri externe » Ucraina anunță sprijin energetic suplimentar din partea Chinei

Ucraina anunță sprijin energetic suplimentar din partea Chinei

China urmează să ofere Ucrainei un nou pachet de ajutor umanitar pentru sectorul energetic.
Ucraina anunță sprijin energetic suplimentar din partea Chinei
Miniștrii de extrene ai Ucrainei și Chinei, la München/sursa foto: X
Maria Miron
13 feb. 2026, 16:14, Știri externe

Anunțul a fost făcut vineri, de ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, după o întâlnire cu omologul său chinez, Wang Yi, la Conferința de Securitate de la München. Infrastructura energetică a Ucrainei continuă să fie afectată de atacurile rusești, care au lăsat mii de gospodării fără curent și căldură în plină iarnă și au crescut dependența țării de sprijinul extern pentru reparații rapide.

Într-o postare pe platforma X, Sîbiha a mulțumit Beijingului pentru decizia de a continua sprijinul. „Sunt recunoscător Beijingului pentru decizia de a oferi Ucrainei un pachet suplimentar de asistență energetică umanitară”, a transmis ministrul, care a descris întâlnirea cu Wang Yi drept „substanțială și productivă”.

Energie și relații economice

Potrivit acestuia, discuțiile au vizat nu doar ajutorul pentru refacerea rețelelor energetice, ci și relațiile economice dintre cele două state și perspectivele de cooperare.

„Am discutat despre oportunitățile de a dezvolta comerțul reciproc avantajos și relațiile bilaterale, în baza respectului reciproc pentru integritatea teritorială”, a spus Sîbiha.

Ministrul ucrainean a precizat că l-a informat pe oficialul chinez despre situația de pe front, despre atacurile asupra sistemului energetic și despre pagubele suferite inclusiv de companiile chineze în urma bombardamentelor. Oficialul a subliniat interesul Kievului de a menține dialogul cu Beijingul la cel mai înalt nivel și a lansat o invitație pentru o vizită oficială în Ucraina.

Ajutor energetic chinez și în 2023

Acesta nu este primul ajutor energetic oferit de China. În 2023, Beijingul a trimis aproximativ 36 de tone de echipamente destinate refacerii infrastructurii electrice afectate de atacuri, inclusiv materiale și componente necesare pentru lucrările de reparații. Noul sprijin ar urma să continue această linie de asistență umanitară, însă detalii despre volumul sau tipul echipamentelor nu au fost făcute publice deocamdată.

Recomandarea video

Știința sufletelor pereche: Există cineva care să fie perfect pentru tine? (BBC)
G4Media
Cum se scrie articulat cu articol hotărât pluralul de la cuvântul „copil”. Exercițiul de clasa a IV-a dă bătăi de cap multora
Gandul
Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a 'vândut' și părinții la cămătari!
Cancan
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Prosport
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
Libertatea
Cât te costă în 2026 să naști într-o clinică privată, în funcție de oraș. Tabel complet pentru România
CSID
Video / Primele imagini cu mașina care a ars ca o torță. O femeie a murit, șoferul e în stare gravă
Promotor