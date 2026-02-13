Ucraina anunță sprijin energetic suplimentar din partea Chinei

Anunțul a fost făcut vineri, de ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, după o întâlnire cu omologul său chinez, Wang Yi, la Conferința de Securitate de la München. Infrastructura energetică a Ucrainei continuă să fie afectată de atacurile rusești, care au lăsat mii de gospodării fără curent și căldură în plină iarnă și au crescut dependența țării de sprijinul extern pentru reparații rapide.

Într-o postare pe platforma X, Sîbiha a mulțumit Beijingului pentru decizia de a continua sprijinul. „Sunt recunoscător Beijingului pentru decizia de a oferi Ucrainei un pachet suplimentar de asistență energetică umanitară”, a transmis ministrul, care a descris întâlnirea cu Wang Yi drept „substanțială și productivă”.

Energie și relații economice

Potrivit acestuia, discuțiile au vizat nu doar ajutorul pentru refacerea rețelelor energetice, ci și relațiile economice dintre cele două state și perspectivele de cooperare.

„Am discutat despre oportunitățile de a dezvolta comerțul reciproc avantajos și relațiile bilaterale, în baza respectului reciproc pentru integritatea teritorială”, a spus Sîbiha.

Ministrul ucrainean a precizat că l-a informat pe oficialul chinez despre situația de pe front, despre atacurile asupra sistemului energetic și despre pagubele suferite inclusiv de companiile chineze în urma bombardamentelor. Oficialul a subliniat interesul Kievului de a menține dialogul cu Beijingul la cel mai înalt nivel și a lansat o invitație pentru o vizită oficială în Ucraina.

Ajutor energetic chinez și în 2023

Acesta nu este primul ajutor energetic oferit de China. În 2023, Beijingul a trimis aproximativ 36 de tone de echipamente destinate refacerii infrastructurii electrice afectate de atacuri, inclusiv materiale și componente necesare pentru lucrările de reparații. Noul sprijin ar urma să continue această linie de asistență umanitară, însă detalii despre volumul sau tipul echipamentelor nu au fost făcute publice deocamdată.