Ministrul de Externe, apel pentru un „Ramstein energetic” în fața crizei de încălzire din Ucraina

Ucraina traversează o perioadă foarte dificilă din cauza lipsei de energie electrică, pe fondul frigului extrem instalat în toată țara, scrie Kyiv Post.

Autoritățile de la Kiev cer sprijin coordonat din partea statelor europene, în ideea de a depăși cât mai repede această situație critică.

Ministrul de Externe, Andrii Sybiha, a anunțat joi, pe paginile de socializare, ideea unui „Ramstein energetic”. Inițiativa urmează modelul Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, creat în anul 2023 la baza NATO din Ramstein, Germania.

Prin acest format, Ucraina dorește o cooperare mai rapidă și mai eficientă în domeniul energiei.

Andrii Sybiha a transmis că partenerii internaționali au promis noi pachete de sprijin bilateral, în cooperare directă cu Ministerul Energiei de la Kiev.

„Vor fi știri despre această chestiune mâine”, a scris el joi, pe Facebook.

Deja multe state aliate au sprijinit Fondul de Sprijin Energetic al Ucrainei, cunoscut sub prescurtarea FSE. Contribuțiile au inclus fonduri financiare și echipamente electrice.

Fondul a apărut în aprilie 2022, printr-un acord între fostul ministru al Energiei, Herman Halushchenko, și fostul comisar european pentru Energie, Kadri Simson.

În luna decembrie a anului trecut, Germania a anunțat o nouă contribuție de 268,3 milioane de dolari. Astfel, suma totală oferită de Berlin a depășit 1,58 miliarde de dolari.

Și Suedia a alocat fonduri importante. Agenția Suedeză de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare a transferat aproximativ 66,4 milioane de dolari către FSE.

Contribuția totală a Suediei a ajuns la aproape 211 milioane de dolari. Pentru aceste sume, autoritățile suedeze au redus ajutoarele destinate mai multor state din Africa și America de Sud.

Cu o bună parte din bani a fost susținută achiziția de echipamente necesare producerii de energie în zonele cu cele mai mari lipsuri din Ucraina.

Alte sume au ajuns la operatorul de stat Ukrenergo, cu scopul de a menține distribuția în regiunile Herson, Zaporijia și Cernihiv.

În mesajul său, Sybiha a mai precizat că Italia a început livrarea unor cazane industriale de mare capacitate. Valoarea acestora se ridică la 1,85 milioane de euro.

„De asemenea, aplicăm toate mecanismele internaționale. Mecanismul de protecție civilă al UE. Carta energetică. Alte organizații internaționale. Toate instituțiile diplomatice străine sunt, de asemenea, instruite să maximizeze sprijinul donatorilor pentru asistență specifică către regiunile și comunitățile cele mai afectate, în special echipamentele energetice.”, a afirmat Andrii Sybiha.