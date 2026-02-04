Prima pagină » Știri externe » Volodimir Zelenski va participa la Conferința de Securitate de la München

Volodimir Zelenski va participa la Conferința de Securitate de la München

Volodimir Zelenski și o delegație ucraineană vor participa la Conferința de Securitate de la München, programată între 13 și 15 februarie.
Nițu Maria
04 feb. 2026, 14:31, Știri externe

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, împreună cu delegația ucraineană, a primit invitația de a participa la Conferința de Securitate de la München, scrie Ukrinform.

Heorhii Tykhyi, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei, a declarat miercuri că delegația îl va include și pe ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha.

„Președintele ucrainean a fost invitat la Conferința de Securitate de la München împreună cu o delegație, care îl va include și pe ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha”, a spus Tykhyi.

Acesta a precizat că Ucraina va primi o atenție deosebită în cadrul conferinței din acest an.

El a mai adăugat că principalele subiecte vor fi eforturile de pace și consolidarea Ucrainei, inclusiv sporirea rezilienței energetice, întărirea capacităților de apărare, în special apărarea aeriană, și creșterea presiunii asupra Rusiei prin sancțiuni, măsuri politice, diplomatice și izolare.

„Ucraina are o viziune clară asupra modului în care să pună capăt acestui război prin creșterea presiunii asupra Federației Ruse. Acestea sunt exact mesajele care vor fi transmise la Conferința de Securitate de la München, deși, desigur, vor exista și semnale mai specifice din partea oficialilor ucraineni”, a declarat Heorhii Tykhyi.

O altă rundă de întâlniri trilaterale cu participarea reprezentanților Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei a început miercuri în Emiratele Arabe Unite, la Abu Dhabi.

Conferința de Securitate de la München din 2026 (MSC 2026), programată între 13 și 15 februarie, va include pentru prima dată o Casă a Ucrainei, un spațiu dedicat sprijinului conferinței pentru Ucraina.

