Volodimir Zelenski va participa la Conferința de Securitate de la München

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, împreună cu delegația ucraineană, a primit invitația de a participa la Conferința de Securitate de la München, scrie Ukrinform.

Heorhii Tykhyi, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Ucrainei, a declarat miercuri că delegația îl va include și pe ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha.

„Președintele ucrainean a fost invitat la Conferința de Securitate de la München împreună cu o delegație, care îl va include și pe ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha”, a spus Tykhyi.

Acesta a precizat că Ucraina va primi o atenție deosebită în cadrul conferinței din acest an.

El a mai adăugat că principalele subiecte vor fi eforturile de pace și consolidarea Ucrainei, inclusiv sporirea rezilienței energetice, întărirea capacităților de apărare, în special apărarea aeriană, și creșterea presiunii asupra Rusiei prin sancțiuni, măsuri politice, diplomatice și izolare.

„Ucraina are o viziune clară asupra modului în care să pună capăt acestui război prin creșterea presiunii asupra Federației Ruse. Acestea sunt exact mesajele care vor fi transmise la Conferința de Securitate de la München, deși, desigur, vor exista și semnale mai specifice din partea oficialilor ucraineni”, a declarat Heorhii Tykhyi.