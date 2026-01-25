Volodimir Zelenski: Documentul privind garanțiile de securitate din partea SUA este complet gata

Președintele Volodimir Zelenski a declarat duminică că un acord al Statelor Unite privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este finalizat, iar Kievul așteaptă stabilirea datei și locului semnării.

„Pentru noi, garanțiile de securitate sunt în primul rând garanții de securitate din partea Statelor Unite. Documentul este 100% gata și așteptăm ca partenerii noștri să confirme data și locul în care îl vom semna”, a spus Volodimir Zelenski într-o conferință de presă la Vilnius, capitala Lituaniei.

„Documentul va fi apoi trimis pentru ratificare la Congresul SUA și la parlamentul ucrainean”, a adăugat el, conform Reuters.