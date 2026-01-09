Ministrul de Externe al Ucrainei despre lansarea rachetei Oreshnik: „Putin folosește rachete balistice cu rază medie de acțiune în apropierea graniței NATO ca răspuns la halucinațiile sale”

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a criticat lansarea rachetei balistice cu rază medie de acțiune, numită Oreshnik, de către Rusia, asupra Ucrainei, scrie Kyiv Post.

Conform Reuters, atacul a avut ca țintă regiunea Lviv și, potrivit oficialului ucrainean, reprezintă „o amenințare gravă la adresa securității continentului european”.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Andrii Sybiha a spus că lovitura a avut loc în apropierea graniței Uniunii Europene și a NATO și că „este un test pentru comunitatea transatlantică”.

Andrii Sybiha a cerut „răspunsuri ferme la acțiunile nesăbuite ale Rusiei”, relatează Kyiv Post.

Șeful diplomației ucrainene a precizat că Ucraina a informat Statele Unite, partenerii europeni și organizațiile internaționale prin canale diplomatice despre acest incident.

Acesta a respins explicația oferită de Rusia, potrivit căreia atacul ar fi venit ca reacție la o presupusă tentativă de atac asupra reședinței președintelui Vladimir Putin.

El a descris această versiune drept „absurdă” și „o altă dovadă că Moscova nu are nevoie de motive reale pentru teroarea și războiul său”.

„Putin folosește o rachetă balistică cu rază medie de acțiune în apropierea graniței UE și NATO ca răspuns la propriile halucinații – aceasta este cu adevărat o amenințare globală”, a declarat Andrii Sybiha.

Alți oficiali ucraineni, inclusiv președintele Volodimir Zelenski, au catalogat informațiile Moscovei drept false și au acuzat Rusia că a inventat incidentul pentru a justifica ieșirea din negocierile de pace.

În noaptea respectivă, drone ucrainene au avut activitate în alte zone ale Rusiei și în teritoriile ocupate. Cu toate acestea, presa locală din Novgorod, canalele de urgență, dar și sistemele de monitorizare a apărării aeriene nu au raportat nimic în apropierea reședinței lui Putin, fapt care ridică semne serioase de întrebare asupra declarațiilor Kremlinului.

Agenția CIA din Statele Unite a respins, la rândul său, afirmațiile Rusiei privind un atac asupra reședinței prezidențiale. În ciuda acestui fapt, oficialii de la Kremlin au insistat că incidentul a avut loc, fără a prezenta dovezi.

Potrivit ministrului de externe ucrainean, Ucraina vrea să solicite o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, discuții în cadrul Consiliului Ucraina-NATO și reacții din partea Uniunii Europene, Consiliului Europei și OSCE.

În același timp, Rusia a confirmat că a lovit Ucraina în cursul nopții cu o rachetă Oreshnik.

Moscova a descris atacul drept o represalie pentru un presupus „atac terorist” asupra reședinței lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, de pe 29 decembrie 2025.

În regiunea Lviv au fost raportate explozii pe timpul nopții.

Ele au fost confirmate ulterior de primarul orașului Lviv, Andrii Sadovy, și de Maksym Kozytsky, șeful Administrației Militare Regionale.

Primele informații arată că o infrastructură critică a fost lovită. Autoritățile locale au transmis că nu există clădiri rezidențiale sau civile afectate.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că la ora 23:30 a fost emisă o alertă națională de rachetă, din cauza amenințărilor provenite din zona Kapustin Yar.

În această regiune se află sistemele de rachete RS-26 Rubezh, capabile să lanseze lovituri nucleare pe o distanță de până la 6.000 de kilometri.

Racheta Oreshnik ar fi atins o viteză de aproximativ 13.000 de kilometri pe oră, însă tipul exact nu a fost confirmat oficial.

Nivelurile de radiații au rămas normale, iar autoritățile nu au detectat substanțe periculoase.

Un canal de monitorizare apropiat de oficiali de rang înalt, Nikolaevsky Vanek, a sugerat că racheta Oreshnik ar fi putut fi lansată fără focos, similar atacului din noiembrie 2024 asupra orașului Dnipro.

Forțele aeriene ale Ucrainei au confirmat lansarea unei rachete balistice cu rază medie de acțiune din Kapustin Yar.

Acesta este al doilea atac cunoscut în care Rusia folosește racheta Oreshnik împotriva Ucrainei.